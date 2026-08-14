¿Cuándo se juegan los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026? Fecha EXACTA de cuando inician
Conoce la fecha en la que se juegan los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026 con los partidos ya definidos
El pasado jueves 13 de agosto del 2026, quedaron definidos los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026 con la clasificación de Chicago Fire FC, Austin FC, Columbus Crew y Real Salt Lake por parte de la MLS, mientras que por la Liga BBVA MX son León, América Toluca y Rayados de Monterrey.
Fecha en la que se disputan los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026
Los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026 se va a disputar del martes 25 de agosto de 2026 al jueves 27 de agosto de 2026. Los enfrentamientos que se tendrán con los equipos clasificados son:
- Chicago Fire vs Rayados de Monterrey
- Austin FC vs Toluca
- León vs Real Salt Lake
- América vs Columbus Crew
Quarterfinal matchups are set! 🔥
Estos son los cuatro mejores equipos de @MLS y @LigaBBVAMX 🔝
Who lifts the #LeaguesCup2026 trophy el próximo 6 de septiembre? 🏆 pic.twitter.com/ydRYHQgc9E
— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 14, 2026
Todos los partidos se disputarán a partido único, en caso de empate en los 90 minutos se definirá en tanda de penales. Hasta el momento, el torneo no ha confirmado las sedes y los horarios exactos, por lo que se espera los anuncien en los próximos días.
Los ganadores de estos partidos avanzarán a las Semifinales, programadas para el 1 y 2 de septiembre. El torneo culminará el domingo 6 de septiembre con la Final y el partido por el tercer lugar.
Así finalizar las primeras cuatro posiciones de las tablas en la Leagues Cup
Tras tres jornadas de la fase de grupos, solo los cuatro mejores de cada tabla entre la MLS y Liga BBVA MZ lograron el boleto a Cuartos de Final. Los equipos quedaron de la siguiente forma:
Por la MLS:
- Chicago Fire FC 9 puntos
- Austin FC 8 puntos
- Columbus Crew 8 puntos
- Real Salt Lake 7 puntos
Por la Liga BBVA MX:
- León 9 puntos
- América 7 puntos
- Toluca 6 puntos
- Rayados de Monterrey 6 puntos