¿Cuándo se juegan los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026? Fecha EXACTA de cuando inician

El pasado jueves 13 de agosto del 2026, quedaron definidos los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026 con la clasificación de Chicago Fire FC, Austin FC, Columbus Crew y Real Salt Lake por parte de la MLS, mientras que por la Liga BBVA MX son León, América Toluca y Rayados de Monterrey.

Fecha en la que se disputan los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026

Los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026 se va a disputar del martes 25 de agosto de 2026 al jueves 27 de agosto de 2026. Los enfrentamientos que se tendrán con los equipos clasificados son:



Chicago Fire vs Rayados de Monterrey

Austin FC vs Toluca

León vs Real Salt Lake

América vs Columbus Crew

Quarterfinal matchups are set! 🔥 Estos son los cuatro mejores equipos de @MLS y @LigaBBVAMX 🔝 Who lifts the #LeaguesCup2026 trophy el próximo 6 de septiembre? 🏆 pic.twitter.com/ydRYHQgc9E — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 14, 2026

Todos los partidos se disputarán a partido único, en caso de empate en los 90 minutos se definirá en tanda de penales. Hasta el momento, el torneo no ha confirmado las sedes y los horarios exactos, por lo que se espera los anuncien en los próximos días.

Los ganadores de estos partidos avanzarán a las Semifinales, programadas para el 1 y 2 de septiembre. El torneo culminará el domingo 6 de septiembre con la Final y el partido por el tercer lugar.

Así finalizar las primeras cuatro posiciones de las tablas en la Leagues Cup

Tras tres jornadas de la fase de grupos, solo los cuatro mejores de cada tabla entre la MLS y Liga BBVA MZ lograron el boleto a Cuartos de Final. Los equipos quedaron de la siguiente forma:

Por la MLS:



Chicago Fire FC 9 puntos Austin FC 8 puntos Columbus Crew 8 puntos Real Salt Lake 7 puntos

Por la Liga BBVA MX:

