Fecha y HORA EXACTA para ver el Pumas vs Cruz Azul, partido ESTELAR de la jornada 11 del Clausura 2026

Este sábado 14 de marzo del 2026, sigue la actividad de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los juegos más llamativos del día es el Pumas vs Cruz Azul. Los dos equipos han estado mostrando un buen nivel de futbol, por lo que los aficionados esperan un encuentro lleno de emociones.

Es por eso que aquí te decimos la fecha y la hora exacta para poder ver el Pumas vs Cruz Azul sin ningún problema.

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Fecha y hora para ver el Pumas vs Cruz Azul

La fecha en la que podrás ver el Pumas vs Cruz Azul es este sábado 14 de marzo del 2026 y el silbatazo inicia es en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México.



Pumas vs Cruz Azul

14 de marzo del 2026 a las 21:10 horas tiempo del centro de México

Estadio Olímpico Universitario

JUEGA LA MÁQUINA CEMENTERA EN EL OLÍMPICO UNIVERSITARIO. 💙🚂 JUNTOS POR LOS TRES PUNTOS. 🔥 DALE, CRUZ AZUUUUUL. pic.twitter.com/wHKtkuS5p3 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 14, 2026

Así llegan Pumas y Cruz Azul

El conjunto de Pumas llega en el quinto lugar de la tabla con 19 puntos conseguidos luego de tener cinco victorias, cuatro empates y solo una derrota en la competición. En sus últimos tres jugos, registran un empate, una derrota y una victoria en la Jornada 10 ante el Necaxa.

Por su parte, Cruz Azul llega en el primer lugar de la tabla con 25 puntos al tener 8 victorias, un empate y una derrota, Registra un total de cinco victorias de forma consecutiva y nueve juegos sin perder en la Liga BBVA MX.

Los dos equipos quieren la victoria para poder manternerse en la lucha por los primeros lugares, por lo que se esepra que ambos etrenadores manden su mejor alineación