Fecha y HORARIO para ver Tigres vs Chivas de la Jornada 14 del Clausura 2026

Continua la actividad de la Jornada 14 de la Liga BBVA MX y uno de los encuentros más llamativos de la fecha, esperado por los aficionados al futbol mexicano es el Tigres vs Chivas.

Fecha del Tigres vs Chivas

El encuentro de Tigres vs Chivas, se va a disputar este sábado 11 de abril del 2026 en el Estadio El Volcán.

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Hora para ver EN VIVO el Tigres vs Chivas

El Tigres vs Chivas arranca en punto de las 17 horas tiempo del centro de México. Para que no te pierdas de todos los detalles del partido.

Dónde ver en EN VIVO y GRATIS el Tigres vs Chivas

El juego Tigres vs Chivas será transmitido EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7 y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. Podrás sintonizar el encuentro desde las 16:50 horas tiempo del centro de México para no perderte ningún detalle ya que el silbatazo inicial es en punto de las 17 horas tiempo del centro de México.

El partido contará con la narración y el analisis de Christian Martinoli, Zague, David Medrano y Omar Villarreal.



Tigres vs Chivas

Fecha: sábado 11 de abril del 2026

sábado 11 de abril del 2026 Hora: 16:50 horas tiempo del centro de México

Dónde ver: Azteca 7 y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes

Así llegan Tigres y Chivas

Tigres llega con una destacada urgencia de poder sumar puntos al estar en el octavo lugar de la tabla con 17 puntos luego de cinco victorias, dos empates y seis derrotas. Un empate o una derrota podría sacarlos de los primeros ocho puestos si es que algun equipo de los que se ubica por debajo gana su respectivo encuentro. Con la victoria, llegarían a 20 puntos, se acercarían a la pelea por asegurar su puesto en Liguilla.

Por otra parte, Chivas ya se encuentra con su boleto seguro a los Cuartos de Final. Se ubica en el primer lugar de la tabla con 31 puntos conseguidos al registrar 10 victorias, un empate y dos derrotas.

La victoria podría acercarlos a asegurar el primer lugar de la tabla restando tres jornadas. Una derrota o empate, los mantendría en el primer lugar de la tabla pero le daría la posibilidad a otros equipos de acercarse en la lucha por el primer lugar.