Arsenal vs PSG: Fecha y horario de la Final de la UEFA Champions League 2025-26

La gran final de la UEFA Champions League 2025-26 ya tiene hora y fecha confirmada, el gran encuentro esperado entre Arsenal vs PSG define al campeón de una temporada llena de emociones.

⚽️ Saturday 30 May

📅 18:00 CET

🇭🇺 Puskás Aréna#UCLfinal pic.twitter.com/ek2uVi2D5K — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 26, 2026

La Fecha y Hora exacta para ver el Arsenal vs PSG en México

La final de la Champions League 2025-2026 se disputará este sábado 30 de mayo del 2026. El conjunto del Arsenal de Mikel Arteta se enfrentará ante el Paris Saint-Germain (PSG) de Luis Enrique en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. El partido arrancará en punto de las 10 am tiempo del centro de México.

Un horario poco habitual en México para una final de Champions League pues normalmente inicia el encuentro entre las 13 y 14 horas tiempo del centro de México.

Así llegan Arsenal y PSG

La gran final del Arsenal vs PSG se disputará en el Puskás Aréna, con capacidad para más de 66,000 espectadores. Un partido en el que ambos equipos buscarán la victoria.

En el caso del PSG busca ser bicampeón luego de lograr ganar el torneo por primera vez en la edición anterior. Luis Enrique busca seguir haciendo historia con un club que para muchos tienen una de las mejores plantillas en el mundo.

Por su parte, el Arsenal de Arteta llega de ser campeón de la Premier League 2025-26, poniendo fin a una sequía de 22 años que le puede permitir al equipo llegar con una mayor motivación. Los Gunners buscarán su primera Orejona en su historia ante el equipo que consiguió su primera hace un año.