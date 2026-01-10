Fecha y horario: ¿A qué hora ver en vivo León vs Cruz Azul en la Jornada 1 del Clausura 2026?

Este sábado 10 de enero del 2026 continua la actividad de la Jornada 1 del Clausura 2026 y uno de los juegos destacados del día es el León vs Cruz Azul. El encuentro se disputará en el Estadio Nou Camp.

Hora del inicio del León vs Cruz Azul

El León vs Cruz Azul arranca en punto de las 19:05 horas tiempo del Centro de México. Los panzas verdes buscan tener su primera victoria del año en casa, empezar con el pie derecho el torneo en el que intentarán pelear por el título con sus refuerzos que trajeron como: Diber Cambindo, Juan Pablo Domínguez, Nicolás Vallejo y Emilio Rodríguez.

'Nacho' Ambriz quiere dejar atras el mal paso del equipo del Apertura 2025 en donde quedó en el lugar 17 de la tabla con solo 13 puntos conseguidos tras ganar tres juegos, empatar cuatro y perder diez. Siendo una de las peores defensivas del torneo con 31 goles recibidos y solo 14 goles anotados.

Por su parte, Cruz Azul busca arrancar el torneo sumando su primera victoria y de visitante. Larcamón necesita demostrarle a la afición la capacidad que puede tener el plantel tras las salidas de ciertos jugadores clave en el equipo como Nacho Rivero y Faravelli.

Pero con la llegada de jugadores como: Jorge Rodarte, Miguel Borja y Agustín Palavecino, la máquina buscará pelear por el titulo.

Los Celestes llegan luego de ser eliminados en las Semifinales del Apertura 2025 ante Tigres y de perder en la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 ante Flamengo, por lo que tras unas semanas de descanso, se podrá ver el ritmo que tenga el equipo.