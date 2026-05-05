Fechas y horarios de las semifinales del Clausura 2026 en la Liga BBVA MX Femenil

Cuatro clubes van por el trofeo del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil; Las Águilas del América, las Tuzas del Pachuca, Rayadas de Monterrey y la gran sorpresa de la temporada; el Club Deportivo Toluca. El primero, segundo, cuarto y sexto de la tabla general se metieron a las semifinales en el presente certamen y justamente, el equipo mexiquense es el único de los cuatro que aún no ha ganado el título de la Liga MX Femenil.

Te puede interesar: Pasó sin pena ni gloria en Tigres y ahora tiene a su equipo en la final, en busca del bicampeonato

Fechas y horarios semifinales Liga MX Femenil

El Club América visitará el Nemesio Diez para verse las caras con el Toluca el día jueves 7 de mayo a las 9:00 pm, mientras que, el partido de vuelta será el domingo 10 de mayo en el Ciudad de los Deportes al mediodía. Del otro lado de la llave, el Estadio Hidalgo abrirá sus puertas para el cotejo entre las Tuzas del Pachuca y las Rayadas de Monterrey el mismo jueves 7 de mayo pero a las 7:00 pm. Mientras que, el duelo de vuelta, será en el Gigante de Acero el domingo 10 de mayo a las 6:15 de la tarde.

Toluca y Pachuca van por la victoria

Cabe recordar que, cualquier empate en el global le dará el pase tanto a las Águilas como a las Rayadas, por lo que, el cuadro choricero y el equipo hidalguense tendrán que imponerse en el marcador global si quieren acceder a la serie por el título. De hecho, el Deportivo Toluca fue el único club en los cuartos de final que sacó el triunfo en patio ajeno tras vencer 2-1 a las Amazonas en el Volcán.

Finalmente, podríamos ver un cierre con broche de oro por parte del estratega europeo de las Diablas Rojas, quien confirmó que no seguirá en el equipo mexiquense la siguiente temporada y buscará irse en lo más alto.