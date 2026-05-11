OFICIAL: Fechas y horarios de las SEMIFINALES del Clausura 2026

Han quedado definidas las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Luego de la ronda de 4tos de Final, Pumas, Chivas, Cruz Azul y Pachuca lograron el pase a la antesala de la Final.

Dirigidos por Efraín Juárez, el Club Universidad Nacional se hizo el boleto a la siguiente instancia tras eliminar al Club América. Por marcador global de 6-6, el cuadro del Pedregal obtuvo el pase gracias a haber terminado en el primer puesto de la tabla general durante la Fase Regular. Ahora, Pumas y Pachuca se van a ver las caras en semifinales abriendo la serie en el Estadio Hidalgo y definiendo a un finalista en el Estadio Olímpico Universitario.

Los Tuzos encaran el partido tras haber dejado en el camino a Toluca, actual bicampeón del futbol mexicano. Comandados por Esteban Solari, la serie fue para el conjunto de Hidalgo por global de 3-0.

Por otra parte y con Joel Huiqui al mando, Cruz Azul eliminó al Atlas por marcador global de 4-2, citándose con unas Chivas que remontaron la serie ante Tigres para empatar el global y avanzar por su posición en la tabla general. Para el juego de ida, el cuadro Celeste volverá a la cancha del Estadio Cuauhtémoc y la vuelta se disputará en el Estadio Jalisco.

Y es que cabe recordar que el Estadio Ciudad de México y el Estadio Guadalajara serán entregados a la FIFA para ultimar detalles para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, motivo por el que los equipos de la Liga BBVA MX no pueden jugar en esos inmuebles.

Fechas y horarios de las semifinales de ida:

Miércoles 13 de mayo:

Cruz Azul vs Chivas - 20_00 Hrs.

Jueves 14 de mayo:

Pachuca vs Pumas - 19:00 Hrs.

Fechas y horarios de las semifinales de vuelta:

Sábado 16 de mayo:

Chivas vs Cruz Azul - 19:07 Hrs.

Domingo 17 de mayo:

Pumas vs Pachuca - 19:00 Hrs.