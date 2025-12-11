¿Crisis? DESPIDEN a OTRO mexicano en el mundo del futbol

La eliminación de Costa Rica rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue dejando estragos, y esta vez la sacudida alcanzó directamente a Ignacio Hierro, otro mexicano despedido en medio de la crisis. La Fedefútbol confirmó su salida como Director Deportivo de Selecciones Nacionales, un cargo clave que ahora queda vacío cuando más se requiere liderazgo.

La decisión, aprobada en sesión extraordinaria, era prácticamente inevitable. Las críticas hacia Ignacio Hierro se intensificaron desde que impulsó la llegada de Miguel Herrera, otro mexicano despedido semanas antes tras un cierre de eliminatoria que dejó a Costa Rica fuera de la Copa del Mundo de la FIFA con 48 selecciones. El fracaso deportivo, financiero e institucional generó un ambiente imposible de sostener.

Durante su gestión, Hierro logró avances importantes como la clasificación a los Mundiales Sub-17 masculino y femenino, pero el proyecto mayorista rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 terminó por sepultar cualquier mérito. La presión por los malos resultados y las dudas sobre la estructura interna de la Federación terminaron por romper el vínculo.

Costa Rica pierde rumbo y dinero tras fallar a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El golpe no fue solo deportivo. Costa Rica perderá millones en ingresos por no asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, un argumento determinante para acelerar decisiones drásticas. Además, figuras históricas como Erick Lonnis denunciaron posibles interferencias externas en la elección de jugadores durante la eliminatoria, aumentando la tensión en la Fedefútbol.

La salida de Ignacio Hierro se suma a la del 'Piojo' Herrera, convirtiéndose en otro mexicano despedido del fútbol costarricense en cuestión de semanas. Con esto, la era de técnicos y directivos aztecas al mando de la Selección quedó oficialmente enterrada.

Fedefútbol sin rumbo: la búsqueda urgente de un nuevo arquitecto

Hierro había llegado a la Fedefútbol en diciembre de 2024 con la misión de diseñar procesos, supervisar cuerpos técnicos y proponer perfiles para entrenadores. Su salida provoca un vacío estratégico justo cuando inicia el ciclo 2026–2030.

La Federación anunció que el nuevo Director Deportivo deberá asumir de inmediato el proceso para elegir al próximo seleccionador. La ruta incluye definir un perfil, evaluar candidatos y presentar una terna. Sin ese liderazgo, Costa Rica enfrenta una etapa crítica en plena reconstrucción.

Con otro mexicano despedido y la federación bajo presión máxima, el reto ahora es reconstruir credibilidad e identidad en un país acostumbrado a competir y no a mirar los mundiales por televisión.