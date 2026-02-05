¿Ese es el reemplazo de Malagón? El OSO del fichaje estrella del América para el Clausura 2026 (VIDEO)

Las redes sociales han vuelto viral un error del portero que llegó como refuerzo para el América en el Clausura 2026, una de las opciones que tendría André Jardine para suplir a Malagón en el arco.

La jugada se dio en un partido del equipo de Coapa sub-23 ante Necaxa del pasado sábado 31 de enero del 2026. El portero Fernando Tapia, refuerzo que llegó para el Clausura 2026, terminó cometiendo un error grave tras un disparo de larga distancia que le significó el primer gol para el visitante.

Un disparo desde afuera del área que iba en dirección al portero, le terminó botando antes a Tapia y salió desviado el esférico por lo que entró en las redes. La jugada se ve claramente como error del guardameta, por lo que hubo algunas críticas contra el futbolista.

¿Quién es Fernando Tapia posible reemplazo de Malagón?

Fernando Tapia es un guardameta que se convirtió en refuerzo del América para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Con el conjunto de Querétaro mostró su calidad y despertó la atención de diferentes equipos para hacer su refuerzo.

Tigres fue el primer interesado, logró estar un tiempo con los felinos en el que jugó unos cuantos juegos con el primer equipo y le alcanzó para despertar el interés del América que decidió ficharlo pensando en el futuro.

Para expertos deportivos, Tapia puede ser el reemplazo de Malagón en el Clausura 2026 si retoma su nivel, pues se espera que Ángel sea convocado para la Selección Mexicana, lo que lo dejaría fuera del equipo para la Liguilla del torneo.

