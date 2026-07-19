ÚLTIMA HORA: Eligen al jugador del partido de la final España vs Argentina Mundial 2026

Tras la victoria de España 1-0 ante Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, dieron a conocer al jugador del partido de la final y no podía ser otro más que Ferran Torres.

El delantero del Barcelona fue el anotador del gol que le dio la victoria a España. Al minuto 106, del segundo tiempo extra, Williams le dejó el balón en el área chica a Ferran que terminó pegandole de primera y marcó el gol del triunfo.

¡GOLAZO DE FERRAN TORRES! España pega primero ante Argentina en la final

Los números de Ferran Torres en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Ferran Torres tuvo minutos en los 8 juegos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pero solo en uno terminó siendo titular. Acumuló un total de 283 minutos en el terreno de juego.

NO PODÍA SER OTRO.@FerranTorres20 es el 𝗠𝗘𝗝𝗢𝗥 𝗝𝗨𝗚𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟. 🏆🦈 ¡¡DALE, TIBURÓN!! ¡¡ENHORABUENAAAA!!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/pFfbalHVJt — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026

Un jugador que no había logrado marcar gol en lo que va de la competición, había tenido jugadas que para muchos parecían claras y por sus fallas se llenó de crtiicas pero ahora con su gol, se convierte en héroe y leyenda del futbol español.