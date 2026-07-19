ÚLTIMA HORA: Eligen al jugador del partido de la final España vs Argentina Mundial 2026
Conoce al jugador del partido de la gran final de España vs Argentina de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Tras la victoria de España 1-0 ante Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, dieron a conocer al jugador del partido de la final y no podía ser otro más que Ferran Torres.
El delantero del Barcelona fue el anotador del gol que le dio la victoria a España. Al minuto 106, del segundo tiempo extra, Williams le dejó el balón en el área chica a Ferran que terminó pegandole de primera y marcó el gol del triunfo.
¡GOLAZO DE FERRAN TORRES! España pega primero ante Argentina en la final
Los números de Ferran Torres en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Ferran Torres tuvo minutos en los 8 juegos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pero solo en uno terminó siendo titular. Acumuló un total de 283 minutos en el terreno de juego.
NO PODÍA SER OTRO.@FerranTorres20 es el 𝗠𝗘𝗝𝗢𝗥 𝗝𝗨𝗚𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟.
🏆🦈 ¡¡DALE, TIBURÓN!! ¡¡ENHORABUENAAAA!!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/pFfbalHVJt
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026
Un jugador que no había logrado marcar gol en lo que va de la competición, había tenido jugadas que para muchos parecían claras y por sus fallas se llenó de crtiicas pero ahora con su gol, se convierte en héroe y leyenda del futbol español.