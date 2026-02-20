¿El nuevo Santiago Gimenez? GIGANTE de Europa tendría INTERÉS por la ‘Hormiga’ Gonzalez

La 'Hormiga' Gonzalez lleva varias semanas siendo uno de los futbolistas mexicanos que mejor nivel tiene actualmente, lo que ha despertado el interés de diferentes equipos en poder ficharlo y en las últimas horas, en las redes sociales han dado a conocer que hay un gigante de Europa que lo estaría siguiendo muy de cerca para poder ficharlo si mantiene su buen ritmo.

El equipo que tiene interés en Armando Gonzalez es el conjunto del Feyenoord. Diferentes medios han difundido que se trataría del equipo neerlandés y sería por la capacidad goleadora que ha demostrado la 'Hormiga' de cara al arco. En caso de que el interés sea real, el delatero del rebaño podría seguir los pasos de Santiago Gimenez que se fue del club como una de las leyendas del club.

🤯🇳🇱 FEYENOORD has concrete INTEREST in ARMANDO “HORMIGA” GONZALEZ and it may increase as the season progresses! The 22-year-old striker has impressed with his scoring ability and is being followed intensively. Via @fr12nl pic.twitter.com/iMDGNzR1Z1 — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) February 20, 2026

Por el momento, ni el conjunto de Chivas, Feyenoord o el futbolista han dado a conocer de forma oficial que exista un interés. Todo podría tratarse de un simple rumor.

Feyenoord confía en jugadores mexicanos

El conjunto de Feyenoord podría tener un interés en la 'Hormiga' por la confianza que ha tenido en jugadores mexicanos pues recientemente, el exitoso paso de Santiago Giménez en el club y la llegada de Stephano Carrillo por su calidad, pueden generar que el club este más al pendiente de las joyas mexicanas.

No sería el primer equipo en tener interés en el delantero pues en los últimos días, el CSKA Moscú realizó una oferta por el futbolista que terminó rechazando para poder pelear por un lugar a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

González registra un total de 52 partidos disputados con Chivas en los que ha logrado marcar 22 goles y ha dado tres asistencias en un total de 2525 minutos en el terreno de juego. Además, fue campeón de goleo en el Apertura 2025, por lo que su buen ritmo puede mantener el interés de otros clubes.

