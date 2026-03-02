Álvaro Fidalgo minimiza su primer GOL en el Betis: “Lo de ayer dolió”

Álvaro Fidalgo cayó con el pie derecho en la disciplina del Real Betis, el famoso 'Maguito' se ha hecho de la titularidad en el mediocampo del cuadro andaluz y por si fuera poco ya se estrenó como goleador con la playera verdiblanca. A pesar de ello, el ex jugador del Club América se pronunció en redes sociales tras el empate en el Derbi con el Sevilla, en el cual su club tenía una ventaja de dos tantos y terminaron sacándoles el empate.

Te puede interesar: OFICIAL: El Clásico Tapatío Atlas vs Chivas se jugará en Estados Unidos

Un día después del resultado, el ibérico posteó el siguiente texto y rápidamente fue aplaudido por la afición verdiblanca: ''Ya llevo el tiempo suficiente aquí como para entender lo que significa el derbi para la afición y el equipo, por eso sé que lo de ayer dolió y más por cómo se nos escapó. Por otro lado, mi primer gol con la camiseta de las trece barras y en un derbi será un momento que quedará para siempre en mi cabeza y en mi corazón. Gracias a todos! Vamos juntos a por todo lo que viene!'', mencionó el volante en su cuenta personal de Twitter.

Pilar para el Ingeniero Pellegrini

Tras su regreso al balompié español, Fidalgo solo no ha sido convocado en su primer duelo (vs Valencia el 1 de febrero), porterior a ello, el 'Maguito' ha tenido minutos en los siguientes cuatro juegos de La Liga y no solo ello, en todos ha salido como titular en el esquema del director técnico chileno.

Son 299 minutos para Álvaro en esta nueva etapa con el Real Betis y en la próxima temporada podríamos verlo debutando en competiciones europeas. Actualmente, el equipo andaluz está en la quinta posición con 43 unidades y se quedaría con el boleto directo a la UEFA Europa League.