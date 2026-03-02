OFICIAL: El Clásico Tapatío Atlas vs Chivas se jugará en Estados Unidos

La Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX trae una edición más del Clásico Tapatío. Este sábado 7 de marzo, Atlas recibe a Chivas en la cancha del Estadio Jalisco en punto de las 19:00 horas en un encuentro que marca el tercer juego consecutivo del 'Rebaño Sagrado' en calidad de visitante.

Chivas vs Atlas se jugará en Estados Unidos

Dirigidos por Gabriel Milito, el Club Deportivo Guadalajara ha perdido la cima de la tabla general. Y es que tras las dos derrotas al hilo ante Cruz Azul y Toluca, el cuadro rojiblanco ya ocupa el segundo puesto tras haber iniciado la campaña con paso perfecto.

Tras el Clásico Tapatío de la Jornada 10, el calendario que le sigue a Chivas es con dos juegos en el Estadio Akron, recibiendo a Santos y León en las Fechas 11 y 12. Posteriormente, vuelven a salir para la Jornada 13 y el domingo 29 tienen otra cita ante el Atlas, no obstante, el juego se va a disputar en el BMO Stadium en un compromiso amistoso durante la Fecha FIFA en la que la Selección Mexicana se va a enfrentar a Portugal con la visita de Cristiano Ronaldo a nuestro país.

🇦🇹 ¡Así el calendario del Rebaño Sagrado para el mes de marzo! 🐐



🏟️ Nos vemos en el Estadio Jalisco este 7 de marzo para el #ClásicoTapatío 🔥 pic.twitter.com/J175htraYj — CHIVAS (@Chivas) March 2, 2026

Cabe mencionar, que antes del Clásico Tapatío de la Jornada 10, el 'Rebaño Sagrado' no va a tener actividad esta semana durante la fecha doble correspondiente a la Fecha 9, pues el Estadio Akron va a ser sede del juego de leyendas entre Real Madrid y Barcelona este martes 3 de marzo, encuentro que vas a poder disfrutar por la señal de Azteca Deportes Network, sitio y App de TV Azteca Deportes.

