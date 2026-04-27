Figura del Real Madrid se pierde la Copa Mundial de la FIFA 2026 por lesión

Cinco meses fuera y adiós a la Copa Mundial de la FIFA 2026, ese es el panorama al que se enfrentó Eder Militao este lunes. El zaguero. brasileño del Real Madrid se perderá la justa mundialista de este año tras una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda tras una acción forzada en el partido contra el Deportivo Alavés de La Liga.

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El sudamericano optó por pasar al quírofano y descartar de un tratamiento más conservador que le permitiría estar en la Copa Mundial, pero que tenía riesgo de una recaída mayor. Militao viajará a Finlandia para ponerse en manos del prestigioso cirujano; Lasse Lempainen, quien es considerado el mejor especialista en este tipo de lesiones. Tras la decisión tomada, también le dice adiós a la presente temporada con el Real Madrid y muy posiblemente al inicio de la próxima.

Una estrella más a la lista

Hace unas horas, Xavi Simmons del Tottenham Hotspur y de la Selección de los Países Bajos confirmaba que no estaría en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras una lesión en la rodilla que sufrió en el partido entre los Spurs y el Wolverhampton en la Premier League. Hugo Ekitiké de Francia también corrió con la misma suerte y Francia no podrá contar con él, el selccionador Didier Deschamps.

En el continente americano, sonó fuerte la lesión de Joáquin Panichelli, quien pintaba para ser llamado por Lionel Scaloni tras un temporadón con el Strasbourg, sin embargo, se rompió los ligamentos en un entrenamiento. Finalmente, México no está exento tras la lamentable lesión de Luis Ángel Malagón en un duelo de la Concacaf Champions League que le impedirá estar en la justa mundialista.