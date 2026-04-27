IA pronostica a los ganadores de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026

Navidad llegó adelantada para todos los aficionados del futbol mexicano, la liguilla del Torneo Clausura 2026 está aquí. Los ocho mejores equipos del semestre buscarán levantar la copa, pero, el primer paso son los cuartos de final. El choque que más llama la atención es el del Club Universidad Nacional contra el Club América, aunque, el Tigres UANL vs Chivas del Guadalajara no pinta nada mal.

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Pronósticos

A unos días de que comiencen los partidos de ida, la Inteligencia Artificial de Twiiter ''Grok'' nos dio sus pronósticos de las cuatro series en esta liguilla.

Pumas vs América → Avanza Pumas (probable global 3-2 o similar)

Pumas terminó líder con muy buena defensa y solidez como local. América llegó octavo tras un torneo irregular y con presión extra por el Clásico Capitalino. Pumas tiene más momentum.

Chivas vs Tigres → Avanza Chivas (global apretado, 2-1 o 3-2)

Chivas fue segundo y tiene gran localía en el Akron. Tigres es peligroso (sobre todo con Gignac), pero Chivas llega mejor posicionado y con rivalidad a favor.

Cruz Azul vs Atlas → Avanza Cruz Azul

La Máquina fue tercera y tiene uno de los mejores planteles del torneo. Atlas es peligroso de visita, pero Cruz Azul debería imponerse en casa.

Pachuca vs Toluca → Avanza Toluca

Toluca busca el tricampeonato histórico y tiene gran ataque. Pachuca es sólido, pero los Diablos Rojos tienen más experiencia reciente en fases finales.

En caso de que los pronósticos de esta IA se cumplieran, tendríamos una semifinales entre los Pumas de la UNAM y el Deportivo Toluca y en la otra llave se enfrentarían Cruz Azul y el 'Rebaño Sagrado'. De acuerdo la misma fuente, solo los Tuzos del Pachuca no pasarían a la siguiente ronda siendo uno de los primeros cuatro lugares de la tabla general.