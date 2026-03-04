Ellos son las figuras que a 100 días de la Copa Mundial de la FIFA se podrían perder la justa mundialista

Estamos a 100 días de que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que los países sedes están trabajando en los últimos detalles para tener todo listo, mientras que las selecciones clasificadas disputan sus últimos duelos de preparación para definir a la lista final de jugadores convocados.

Sin embargo, al igual que en otras ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, algunos jugadores que pueden ser importantes para sus equipos, están en riesgo de perderse la justa mundialista, ya sea por la lesión, problemas físicos o que no alcanzan su mejor nivel, después de un tiempo en recuperación, por lo que los estrategas tienen que tomar decisiones.

¿Qué jugadores se podrían quedar fuera de la Copa Mundial de la FIFA?

Desde grandes leyendas que van a disputar su última Copa Mundial de la FIFA, hasta jóvenes promesas que buscan consolidarse con sus selecciones, aquí te decimos algunos de los jugadores que podrían quedar fuera de la llamada fiesta del futbol.

Rodrygo - Brasil

Luego de hacer los exámenes médicos correspondientes, la directiva del Real Madrid ha confirmado que el jugador brasileño tiene una rotura de ligamento cruzado anterior y problemas en el menisco externo de la rodilla derecha. Razón por la que tendrá que ser operado y tener un tiempo prolongado de recuperación.

Marc-André ter Stegen – Alemania

Las lesiones han sido un problema para el portero alemán, ahora presentan una lesión muscular en el isquiotibial, lo que podría convertirse en una tendinosa, con posibilidad de necesitar operación, lo que también tendría un tiempo largo de rehabilitación.

Jack Grealish – Inglaterra

Uno de los casos más complicados, el lateral sufrió una fractura por estrés en el pie, por lo que tuvo que ser operado. La situación lo va a dejar varios meses lejos de las canchas, por lo que su convocatoria con la Selección de Inglaterra está en duda.

Gilberto Mora – México

El joven talento del futbol mexicano, ha informado que tomó la decisión de no operarse y seguir un tratamiento para poder recuperarse con una pubalgia, la cual ha limitado su actividad. Con esto se busca evitar un tiempo largo fuera de las canchas.

