¡Es hermosa! Filtran la nueva camiseta del América previo a la Liguilla del Apertura 2025

El Club América y la marca que los viste, estarían preparando una enorme noticia para sus seguidores, al presentar una nueva camiseta con motivos vintaje por donde quiera que se le mire. La playera que ha sido filtrada en redes sociales, surge en el contexto del inicio de la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, donde el Ame ya está clasificado.

América y una línea especial de productos, tiene una camiseta en color crema, con líneas delgadas en color azul, un cuello muy discreto y elegante y las líneas en los hombros bajando por los brazos.

Te podría interesar: Santi Gimenez confirma lesión a nada de la Fecha FIFA de noviembre

El equipo azulcrema además tiene en el pecho, un logo retro que le da un toque especial, que evoca épocas de gloria y que la vuelven más que una camiseta deportiva, una playera casual que llama la atención en todo su diseño y construcción.

De acuerdo a lo poco que se sabe de esta playera, no estaría disponible para usarse en juego, aunque todo puede suceder, además teniendo la Liguilla muy cerca de suceder en el futbol mexicano en donde el cojunto de André Jardine ya está clasificado a la Luiguilla del balompié azteca.

Te podría interesar: La IA revea las apuestas a realizar de cara al Toluca vs América

Junto a la camiseta, también habría una sudadera, un pants y hasta unos tenis especiales, que ha gustado a sus seguidores, teniendo como referencia los comentarios que hay en las diferentes redes sociales en las últimas horas.

Este es el último compromiso del América en el Apertura 2025 en el torneo regular

Para la fecha 17 de la Liga MX, América visitará al Toluca, en un juego muy llamativo de esta jornada que cierra el torneo regular y donde ambas escuadras ya están calificadas.

América tiene una cuenta pendiente, pues los Diablos los derrotaron en la última Final y aún podría estar esa herida abierta.