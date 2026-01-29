Filtran el nuevo jersey que tendría Chivas para el Clausura 2026

En las últimas horas, se ha vuelto viral en las redes sociales un nuevo jersey que usaría Chivas para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y que diferentes páginas de aficionados del rebaño han asegurado que el jueves 29 de enero del 2026, será anunciado y presentado por el club.

El jersey que saldría, sería el tercer uniforme del equipo y sería con un color azul bastante llamativo. Con unas rallas en color azul fuerte y detalles de patrocinadores en un tipo color plateado, es como Chivas disputaría algunos encuentros en el Clausura 2026.

🚨🚨🚨🚨 CONFIRMADO 100% Mañana es el lanzamiento OFICIAL del jersey alternativo de chivas. pic.twitter.com/XAfgd6Gngf — SkywalkerRojiblanco🇫🇷 (@SkywalkerGDL) January 29, 2026

Los aficionados que han podido ver la foto, aseguran que no se ve bonito el uniforme pues consideran que los colores no son destacados y que el diseño no les agrada. A pesar de los negativos comentarios de un sector de la afición, los que han compartido la imagen aseguran que en persona se ven mejor.

Cabrones! En serio se los digo. Las fotos filtradas no hacen nada de justicia. Es una jersey que verán en persona y dirán que esta buena para ser alternativa. Para gustos colores, pero mal no esta. — Futboltuber (@futboltuber) January 29, 2026

La fecha en la que presentarían el tercer jersey de Chivas

Chivas mostraría su tercer jersey en los próximos días para que la afición pueda adquirir la playera con tiempo durante el Clausura 2026 que sería la epoca en la que la utilizaría el equipo.

El juego en el que podría estrenar la playera en caso de presentarla en los próximos días sería en la Jornada 5 cuando se enfrente a Mazatlán de visitante.