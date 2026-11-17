Pese a que la recomendación es que hagas ejercicio de todo tipo y desde edad temprana, también se indica que a partir de los 50 debes priorizar el fortalecimiento de tu cuerpo con entrenamiento que permita un paso de los años con autonomía. Por ello, estos son los comentarios que hacen expertos en las rutinas de ejercicio. Toma nota y aplica lo indicado.

¿Por qué debes priorizar el entrenamiento de fuerza a partir de los 50 años?

Aunque ocurre que muchas personas comienzan a alistarse para la vejez pasando los 65 años, lo recomendable es fortalecer el cuerpo desde unas dos décadas antes. Y es que no existe un enfoque único en el ámbito estético, sino en una inversión de salud y calidad de vida. Esperando que no tengas problemas con enfermedades diversas, el ejercicio físico puede ser una ayuda excepcional.

“No debemos entrenar pensando únicamente en cómo queremos vernos hoy, sino en cómo queremos movernos y vivir dentro de 20 o 30 años”, indicó la entrenadora Alejandra García Hernández-Vaquero. Y es que a los 50 años estás en un perfecto momento para hacer que tu cuerpo se fortalezca de manera idónea de cara a cuando la edad comienza a causar sus estragos normales.

Por ello, los expertos indican que se debe armar una rutina de ejercicio amplia para fortalecer todos los aspectos posibles del cuerpo. Allí los puntos de relevancia que se mencionan son la movilidad, la resistencia y el equilibrio. Y siempre se hace el comentario de combinar tus actividades físicas con una correcta alimentación.

¿Cómo hacer una rutina de ejercicio que fortalezca el cuerpo desde los 50 años?

Los entrenadores indican que las rutinas deben trabajar aspectos como resistencia cardiovascular, equilibrio y coordinación, potencia muscular, movilidad y flexibilidad, mas agilidad y capacidad de reacción. Y aunque existen espacios como este que te recomiendan ejercicios y rutinas comprobadas, puedes acudir a un entrenador/a que te ayude de una manera personalizada. Todo esto con la finalidad de que el cuerpo llegue en mejores condiciones a la edad avanzada.