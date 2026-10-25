Marta Supervía, médica rehabilitadora: “Más que fijarnos únicamente en el peso, debemos prestar atención a cómo funciona nuestro cuerpo”

Pesarse es una de las costumbres más habituales entre quienes buscan cuidar su salud. Sin embargo, ese número puede pasar por alto cambios que comienzan a sentirse al subir escaleras, cargar las bolsas del supermercado o levantarse de una silla. La facilidad para realizar estas actividades también ofrece información sobre el estado del cuerpo.

En este contexto, Marta Supervía, médica rehabilitadora del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, explicó por qué es necesario observar la capacidad física. En una entrevista con Infosalus, la especialista destacó que podemos perder músculo aunque la báscula siga mostrando cifras similares.

¿Por qué puedes pesar lo mismo y perder masa muscular?

El peso corporal no permite distinguir por sí solo cuánto corresponde a grasa y cuánto a músculo. Por esta razón, mantener los mismos kilos durante varios años no asegura que la composición corporal permanezca igual.

Supervía advierte que la pérdida muscular puede coexistir con un aumento de grasa y pasar desapercibida al pesarnos. Su recomendación es clara: “Más que fijarnos únicamente en el peso, debemos prestar atención a cómo funciona nuestro cuerpo”.

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También es posible presentar exceso de grasa junto con una reducción de masa y fuerza muscular. Esta condición se conoce como obesidad sarcopénica y puede afectar la movilidad, el equilibrio y la independencia, de acuerdo con la Secretaría de Salud de México.

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Las señales de pérdida de fuerza que aparecen en la vida cotidiana

Entre los cambios que merecen atención están necesitar más ayuda para levantarse de una silla, caminar con dificultad o notar que subir escaleras exige mayor esfuerzo.

De hecho, el IMSS recoge estas actividades en el cuestionario SARC-F, una herramienta utilizada para detectar posibles problemas musculares. También pregunta por la fuerza y los antecedentes de caídas. Estas señales orientan la valoración médica, pero no permiten establecer un diagnóstico por cuenta propia.

Subir escaleras te ayudará a ponerte en forma Foto Especial

El consenso europeo EWGSOP2 coloca la fuerza baja como un indicador central de probable sarcopenia. Para confirmarla, se evalúa además la cantidad o calidad muscular. Por ello, perder algo de músculo con los años no equivale automáticamente a padecer esta enfermedad.

¿Qué hábitos ayudan a conservar la fuerza y la autonomía?

La Organización Mundial de la Salud recomienda trabajar los principales grupos musculares dos o más días por semana, además de realizar actividad aeróbica. En adultos mayores también destaca los ejercicios de equilibrio y coordinación.

La alimentación y el control de enfermedades crónicas completan ese cuidado. El IMSS señala que condiciones como la diabetes pueden afectar la salud muscular y propone una atención que integre nutrición, rehabilitación y seguimiento médico. Si las tareas habituales comienzan a costar más de forma persistente, una valoración puede ayudar a identificar la causa y adaptar el tratamiento.