Antonio Piepoli, readaptador físico: “Por mucho que queramos ir rápido, cada cuerpo necesita su tiempo”

Regresar al gimnasio o comenzar a correr suele venir acompañado de una gran motivación. Sin embargo, las ganas de conseguir resultados pueden llevar a incrementar la exigencia antes de estar preparados. En este contexto, Antonio Piepoli, readaptador físico, advierte sobre la importancia de respetar los tiempos de adaptación del organismo.

El especialista abordó este tema durante una entrevista con el entrenador Álvaro Bernal, publicada en su página web. Su mensaje apunta a una situación habitual entre quienes entrenan: convertir el progreso en una obligación semanal, sin prestar suficiente atención a cómo responde el cuerpo.

¿Por qué Antonio Piepoli recomienda respetar los tiempos del cuerpo?

“Por mucho que queramos ir rápido, cada cuerpo necesita su tiempo”, explicó Piepoli al hablar sobre la progresión del entrenamiento. El readaptador señaló que los músculos y los tendones pueden responder a ritmos diferentes, por lo que sentirse más fuerte no significa que todas las estructuras estén preparadas para soportar una exigencia mayor.

Desde su perspectiva, aumentar los kilos debe responder a una capacidad que se ha desarrollado, considerando también la recuperación. Seguir un calendario rígido puede dejar fuera información importante sobre la tolerancia al esfuerzo.

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Los tendones también se adaptan al entrenamiento

Una revisión sistemática publicada en Medicine & Science in Sports & Exercise analizó 35 estudios sobre la respuesta de los tendones al aumento de las cargas. Los investigadores encontraron adaptaciones al entrenamiento, aunque con diferencias importantes entre los resultados.

Además, no identificaron un patrón temporal uniforme durante los primeros meses. Esto ayuda a entender por qué resulta difícil establecer una fecha exacta en la que todas las personas deberían estar listas para incrementar el esfuerzo. La adaptación existe, pero no sigue un calendario idéntico para todos.

Entrenar fuerza es indispensable luego de los 50 años

¿Es necesario entrenar hasta el límite para obtener resultados?

La actualización de recomendaciones del Colegio Americano de Medicina del Deporte —ACSM—, publicada en 2026, aporta otro dato relevante. Tras reunir 137 revisiones sistemáticas y más de 30 mil participantes, el organismo destacó la importancia de entrenar con regularidad y adaptar el programa a los objetivos personales.

Entre sus conclusiones, señaló que llegar al fallo muscular —cuando ya no puede completarse otra repetición— no mejoró los resultados de manera consistente para el adulto sano promedio.

También reconoció beneficios del entrenamiento con bandas elásticas, ejercicios con el propio peso y rutinas en casa. Por lo tanto, mejorar no exige necesariamente métodos extremos ni equipamiento sofisticado. Cabe destacar que estas recomendaciones corresponden a adultos sanos, no a programas específicos de rehabilitación.