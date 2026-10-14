3 claves que debes saber para bajar de peso sin perder el músculo de tu cuerpo

Muchas personas consideran este cierre del año como el momento perfecto e idóneo para que puedan bajar de peso y comenzar el 2027 de la mejor forma posible, por lo que, para ello, han comenzado con una activación física diaria para lograr cada uno de sus objetivos.

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Sin embargo, uno de los errores más grandes al momento de bajar de peso tiene que ver con la disminución de los músculos en lugar de la grasa corporal. Por tal motivo, aquí conocerás tres claves y consejos que debes tener en cuenta antes de comenzar con tu vida fitness.

3 consejos para bajar de peso sin perder masa muscular

Sigue las recomendaciones de un experto: La doctora García Durruti explica que es fundamental tener a alguien detrás de ti en este proceso que entienda a la perfección tus objetivos, así como tu peso, talla, grasa y masa corporal, pues solo así podrás obtener la meta que tanto has deseado.

La doctora García Durruti explica que es fundamental tener a alguien detrás de ti en este proceso que entienda a la perfección tus objetivos, así como tu peso, talla, grasa y masa corporal, pues solo así podrás obtener la meta que tanto has deseado. Realiza entrenamiento de fuerza: Más allá de hacer cardio para bajar de peso, expertos en la materia consideran que es igual de importante el entrenamiento de fuerza a través del levantamiento de pesas, esto a fin de que la masa muscular que tienes en tu cuerpo no decaiga.

Hablemos en serio: ¿qué es lo más difícil de bajar de peso? 🤔 A. Controlar el hambre B. Resistir los antojos C. Mantener la constancia D. Evitar recuperar el peso perdido ¿Cuál es tu mayor desafío? https://t.co/aRMBhypLAE — Fabricante Directo de Péptidos (@125yuka) October 8, 2026

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Toma proteínas: Es fundamental la ingesta de vitaminas en el momento en que decides tener una vida activa en cuanto a ejercicio se refiere. Esto se vuelve aún más importante cuando deseas bajar de peso sin que esto signifique perder el músculo que has ganado con el paso de los años.

¿Cuál es el riesgo de bajar de peso demasiado rápido?

Expertos en la materia consideran que una persona que baja de peso de forma rápida; es decir, en cuestión de días, tienden a perder más masa magra que grasa corporal, por lo que resulta fundamental tener cierta regularidad en este proceso para que aquello que se pierda sean esos kilos que tienes de más.