Salir a caminar en vez de ir al gimnasio solo funciona si la caminata es a 5 km/h y con constancia

Durante mucho tiempo se presumía que el desgaste físico (en exceso) era clave para lograr cambios en el cuerpo y la salud. Sin embargo, los estudios recientes indican que los bloques de tiempo extensos no marcan la gran diferencia, sino la constancia y la particularidad de los ejercicios. Por ello, se indica que caminar ayuda bastante… ¿sustituyendo al gimnasio?

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¿Es mejor caminar mucho tiempo o mucha distancia?

En tiempos recientes la opinió

n generalizada en espacios fitness y salud indican que aunque la cantidad de tiempo al momento de hacer ejercicio es vital… lo relevante radica en el ritmo que se le imprima a la actividad física. Y es que estudios como el realizado por la Universidad Europea, indica que si las personas adultas caminan menos tiempo, pero con ritmo… se cubre la “cuota” como si caminaran 30 minutos o más.

Este tipo de prácticas al caminar permiten que las personas sean menos propensas a problemas cardiovasculares, aunque se indica que debe existir una combinación con buena alimentación y descartando problemas de enfermedades hereditarias. Sin embargo, la clave de todo en el ejercicio es el ritmo.

#habitos ♬ Past Lives - Mason @leanmolinaa Saliste a caminar hoy? 👀 Creeme que te va a cambiar la vida. No voy unicamente a los estudios sobre la salud. Te ayuda a despejarte, a no usar tanto el celular durante el dia, a pensar un poco mas y aprender a disfrutar de las pequeñas cosas. Es facil hoy en dia alejarnos del mundo por comodidad y quedarnos en casa. Cuesta al principio pero con el tiempo se va volviendo cada vez mas facil. #desarrollopersonal

Es decir, caminar incluso distancias recomendadas como los 5 kilómetros, tiene efectos no tan idóneos. Sin embargo, si mantienes un buen ritmo (poder hablar sin perder el aire mientras caminas)... el trabajo se convierte en una ayuda de salud. Un estudio británico indicó que un paso con buen ritmo aportaría 24% menos de probabilidades mortales en general y 21% menos de mortalidad cardiovascular.

¿Caminar sustituye el trabajo en gimnasio?

Aunque caminar resulta sumamente benéfico en aspectos de gasto energético o cardiovasculares, se trata de un ejercicio netamente aeróbico. Es por eso que el gimnasio (o trabajo en casa como calistenia) podrían complementar la salud en general. El cuerpo requiere de un fortalecimiento de todos los grupos musculares… que las caminatas no cubren.

Entonces, una recomendación (enfocada para principiantes) indica comenzar a caminar todos los días e investigar algunos ejercicios de fuerza para hacer en casa. Así, el cuerpo se fortalecerá poco a poco, por lo tanto también se indica empezar con rutinas leves e ir aumentando gradualmente la exigencia.