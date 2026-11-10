Estos son los pequeños, pero IMPORTANTES detalles que separan la venta de Robert Morales a Pumas

Pumas está muy cerca de concretar su primera gran fichaje de cara a la próxima temporada de la Liga BBVA MX, pues después de varios meses de espera todo haría indicar que la directiva auriazul finalmente tomó la decisión de comprar de forma definitiva al paraguayo Robert Morales.

Como sabes, la Pantera Sudamericana se encuentra a préstamo con los Pumas gracias al acuerdo que llegaron con los Diablos Rojos. Este vínculo con los universitarios termina en diciembre de este año, por lo que en El Pedregal tendrían en mente comprar de forma definitiva al atacante.

¿Qué cosas separan la venta definitiva de Robert Morales a Pumas?

Lo primero a tener en cuenta es que Toluca tendría en mente pedir alrededor de 5 millones de dólares por Robert Morales, pues entiende que el delantero paraguayo de 27 años de edad es un elemento activo que, además, fue fundamental en el torneo pasado en donde Pumas llegó a la gran final.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Sin embargo, desde el portal Récord mencionan que existen algunos detalles mínimos, pero importantes, por los cuales no se ha concretado el fichaje de forma oficial, destacando lo que puede ocurrir con el salario de Robert Morales ahora que formará parte de los Pumas.

Otro punto a destacar dentro de las negociaciones tiene que ver con la cantidad de años que durará el contrato, pues Pumas desea que el jugador se vincule con ellos durantes tres o cuatro años, situación que aún no se arregla con el mismo paraguayo ni con quien funge como su representante.

¿Qué números tiene Robert Morales con Pumas?

A pesar de tener menos de un año como jugador de Pumas (arribó al Pedregal en enero del 2026), Robert Morales ha sabido destacar de manera importante al grado de acumular, hasta ahora, 14 anotaciones en 39 compromisos oficiales, lo cual habla del impacto positivo que ha tenido en la institución capitalina.