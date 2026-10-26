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Estas son las razones por las que no bajas de peso a pesar de ir al gimnasio, según los entrenadores

De acuerdo con entrenadores y expertos en la materia, estas son solo algunas de las razones por las cuales no bajas de peso pese a ir al gimnasio.

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|Pexels

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Dentro del proceso de bajar de peso y perder esos kilos que existen de más en el cuerpo, hay personas que, por más que asisten al gimnasio, no ven los resultados que tanto anhelan. Por tal motivo, entrenadores y expertos en la materia han dado a conocer la razón detrás de esto.

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Elizabeth Davies, entrenadora personal y autora de Entrenando Para tu Cuerpo de Mayor, establece que existen razones claras por las cuales las personas no pueden bajar de peso a pesar de ser constantes en el gimnasio, mismas que conocerás a continuación para que las tengas presentes.

¿Por qué no bajas de peso pese a hacer ejercicio?

  • Cambiar la rutina de entrenamiento muy seguido: El entrenador Nick Finney establece que existe cierta disparidad al momento de bajar de peso cuando una persona mantiene durante muy poco tiempo una rutina, un hecho que termina por frenar el proceso corporal que han llevado con el paso del tiempo.
  • Evitar la sobrecarga progresiva: Si se considera la importancia de la dieta en este proceso de bajar de peso, expertos consideran que no aumentar peso cuando ya dominas ciertos kilos también impide que tu cuerpo pueda generar el nivel de músculo suficiente que, a su vez, haga que la quema de grasa sea menos complicada.

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  • Darle mucha importancia al cardio: Por increíble que parezca, el osteópata David Vaux menciona que centrarse exclusivamente en el cardio y obviar otras actividades físicas puede descuidar al cuerpo frente al envejecimiento activo, por lo que recomienda combinar ejercicios durante tu rutina.

¿Qué tan importante es la dieta y el gimnasio para bajar de peso?

Más allá de las recomendaciones expuestas en esta nota, resulta fundamental que, si deseas bajar de peso, asistas con un nutriólogo para que él sea el encargado de brindarte una dieta alimenticia que ayude en este proceso, el cual puede ser difícil al principio, pero benéfico al cierre de esta aventura.

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