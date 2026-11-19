La actividad física es un elemento que resulta muy importante para todos aquellos que desean una buena salud. Aunque muchas veces se asocia con la vanidad para lucir estéticamente bien, los entrenadores y expertos en el mundo fitness indican que después de los 50 años no hay otra opción: debes caminar una hora todos los días. He aquí la explicación que dan y por qué es importante que lo implementes.

¿Por qué debes caminar una hora diaria después de los 50 años?

La caminata se convierte en una opción amable para aquellos que llevan mucho tiempo sin hacer ejercicio o para personas que en definitiva no han practicado la actividad física de manera constante. Por ello, caminar te ayudaría a priorizar aspectos como el aumento de energía, mejoramiento en la calidad del sueño, reducción en el riesgo de enfermedades crónicas, fortalecimiento del sistema cardiovascular y mejoramiento del metabolismo.

Y es que según muchos expertos, solamente de caminar a un paso sin exigencia, se queman entre 300 y 350 calorías por paseo (cercano a una hora de tiempo). Por ello, cuando empleas entrenamientos enfocados solamente en la caminata, llegas a quemar hasta 78, 000 calorías al año. Esto con un nivel de exigencia de 40 a 45 minutos con un paso intenso.

Dentro de las opiniones de algunos de los entrenadores y expertos en el ámbito físico del ejercicio, se recomienda ir exigiendo poco a poco a tu cuerpo. Tomando en cuenta que la disciplina es clave, se te anima a practicar un caminar donde te sientas exigido, sin embargo donde también puedas concretar una charla con la persona que te acompañe o en llamada telefónica.

¿Qué recomendaciones se hacen para empezar a caminar desde los 50 años?

Todos estos consejos se vuelven de suma relevancia para las personas que se van acercando a la tercera edad, pues el nivel de prevención se debe ejercitar lo antes posible para llegar a la vejez con un nivel de autonomía alto… gracias al ejercicio.

Por ello, para los que inician con estas actividades, se les recomienda usar un calzado cómodo, que tenga buena amortiguación, que no quede muy apretado pero que tampoco quede suelto. Usa ropa ligera, transpirable, con calcetines deportivos y siempre lleva una botella de agua… sobre todo en climas con mucho calor o con el sol golpeando de manera directa.