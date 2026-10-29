Entrenadores coinciden: “Caminar entre 150 y 300 minutos a la semana a paso ligero mejora tu forma física y ayuda a controlar la grasa corporal”

Aunque en ocasiones las opiniones discrepan alrededor del mundo fitness, hay una postura en la que se está llegando a un acuerdo prácticamente total: no es necesario correr para lograr excelentes resultados físicos. Puedes caminar a paso ligero y así lograr que tu grasa corporal se controle. Esta es la forma en la que puedes hacer ejercicio de manera efectiva y no sufrir de más en el intento.

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¿Caminar es suficiente para tener buena salud?

Según el entrenador personal, Cristian Cuevas, bastan entre 150 y 300 minutos a la semana para mantener tu forma física en buen estado. Aunque es normal pensar que lo requerido para tener mejor cuerpo es la intensidad, sobresalen otros aspectos como la constancia. Si a la semana tu caminas a paso ligero la cantidad de tiempo ya indicada, puedes entrar en una excelente dinámica de salud.

Entonces, se debe explicar que caminar a paso ligero indica que no te mueves a velocidad de contemplación pero tampoco trotas o corres. Una comprobación práctica es sostener una charla sin la necesidad de tomar aire extra o detenerte. Dicha es la velocidad recomendada, recordando que la clave es la constancia.

Muchos buscan iniciar sus actividades con intensidad y - por ejemplo - recorriendo muchos kilómetros. Allí lo que sucede es una decepción al no conseguir objetivos que no son realistas. Por eso, empieza caminando 5 días lapsos de 30 minutos. Poco a poco ve subiendo la cantidad y así crearás una disciplina, que es uno de los mayores obstáculos en el mundo fitness.

#Ejercicio #Longevidad #Caminar #Bienestar ♬ original sound - Doctor La Rosa @dr.larosa 🚶‍♂️ Caminar es uno de los ejercicios más subestimados, pero tiene un impacto enorme en tu salud. Estudios en Japón muestran que dar un poco más de 8000 pasos diarios es ideal para mantener la masa muscular entre los 45 y 74 años y prevenir su pérdida con el envejecimiento. . 💪 Superar esa cifra no siempre da beneficios extra, pero sí asegura conservar fuerza y funcionalidad con los años. La pérdida de músculo es uno de los principales factores que reduce la calidad de vida en la adultez. . ❤️ Si querés un punto de partida, 2700 pasos diarios ya reducen la mortalidad y el riesgo cardiovascular. No hace falta correr: basta con moverse un poco más cada día. . 💬 ¿Sabías los increíbles beneficios de caminar? . #Salud

¿Caminar es suficiente para tener buena salud?

La respuesta inmediata es que no, pues aunque caminar es bueno para algunos aspectos de salud…. no es suficiente. Es decir, los expertos recomiendan de manera enfática agregar ejercicios de fuerza a tu rutina diaria. Esto ayuda a fortalecer todos los grupos musculares, por lo que cuando alcances una correcta combinación de caminatas y actividades de fuerza… ayudarás completamente a tu cuerpo. Muchos dan esta clave (cuidando aspectos como dormir y comer bien) como la llave para envejecer con fortaleza.