Los entrenadores coinciden: “A partir de los 50 años, caminar 1 hora de lunes a domingo con un ritmo de paseo normal son 100.000 calorías al año”

Los consejos alrededor del ejercicio se han vuelto todo un tema de interés. Mucha gente se siente motivada a empezar con rutinas de ejercicio, pero las buenas intenciones nunca se convierten en acción, pues en ocasiones llegan ciertos aspectos de desmotivación. Por ello, puedes comenzar con una actividad que los entrenadores recomiendan ampliamente y que no te exige mucho: caminar.

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¿Por qué los entrenadores recomiendan caminar si es que ya tienes 50 años o más?

Obviamente la recomendación de mantenerse activo y practicar algún deporte o ejercicio no tiene límite de edad, sin embargo es totalmente necesario concretar una rutina que te permita fortalecerte durante toda la semana. Y es que caminar tiene algunos beneficios que suelen aportar mucho para el bienestar de las personas, y más en edades adultas que poco a poco se acercan a la vejez.

La entrenadora personal, Susan Pata, indica que "Caminar 30 minutos durante siete días puede generar un gasto calórico semanal de entre 700 y 1400 calorías. Esas cifras pueden acumularse a largo plazo y producir una pérdida de peso para alguien con sobrepeso que antes llevaba una vida sedentaria".

Entonces, un primer acercamiento e intención de inicio para ejercitarte simplemente requiere que salgas a caminar. No es necesario exigirte de manera radical y menos cuando vienes de una vida de sedentarismo. En ese sentido, el consejo de la experta incluso trae una muestra de lo que puedes quemar en calorías, situación que debe combinarse con buena alimentación para concretar un cambio real en tu cuerpo.

@carmenechague_ 🚨 Si no salís a caminar, Entonces prestá atención! 🤯 Si caminás entre 35 y 40 minutos por día, 5 veces por semana, estas 4 cosas increíbles van a pasar en tu cuerpo: ✔️ Tu mente se va a sentir más liviana y tranquila. ✔️ Tu hígado te va a agradecer (literalmente!). ✔️ Tu metabolismo se va a acelerar naturalmente. ✔️ Y tu corazón se va a fortalecer. ❤️ Según la American Heart Association, esto puede reducir hasta en 35% el riesgo de infarto y ACV. No es exageración: caminar puede cambiar tu salud. 📌 Contame en los comentarios: ¿ya tenés este hábito o vas a empezar hoy? ♬ sonido original - carmenechague

¿Caminar es suficiente para fortalecer tu cuerpo?

Aunque los beneficios son varios, tu cuerpo requiere de rutinas integrales para fortalecer todas sus partes. Pero una primera actividad (y más si tienes 50 años o más) puede ser la propuesta en este artículo. De allí puedes complementar con ejercicios de fuerza para el resto de tu organismo. Así lo indica de manera contundente Susan: "Aunque caminar no quema tantas calorías como correr, combinado con ejercicios más intensos puede convertirse en la fórmula perfecta para adelgazar de forma segura y sostenible".