El ejercicio físico es importante en todas las etapas de la vida, pero por supuesto se debe ir adaptando a las diferentes edades y cómo te encuentras de salud. Es por esto que los entrenadores han dado a conocer la manera correcta de entrenar fuerza, según entrenadores profesionales.

“Yo cambiaría un poco el enfoque: más que adelgazar, hablaría de cambiar la composición corporal. El entrenamiento de fuerza nos ayuda a mantener y ganar masa muscular, reducir el porcentaje de grasa y mejorar nuestra forma física”, manifestó Ana Arrechea, entrenadora personal.

¿Cómo deben entrenar fuerza los mayores de 60?

Los entrenadores manifiestan que después de los 60 años es importante mantener la masa muscular para la fuerza, la movilidad y la independencia. Ya el objetivo no es bajar de peso sino mantenerse fuerte.

Si bien las recomendaciones pueden variar para cada persona hay reglas generales que pueden funcionar correctamente. Quienes buscan adelgazar a partir de los 60, una buena estrategia es entrenar fuerza dos o tres días por semana, con ejercicios como sentadillas adaptadas, remo y empujes, y combinarlo con caminatas a paso vivo.

Se debe tener en cuenta que se busca bajar peso, pero conservar el músculo. Se puede comenzar con un mínimo de dos días de fuerza a la semana, con sesiones de unos 45-60 minutos, dependiendo del nivel y de la condición física de cada persona.

Con el pasar del tiempo se le puede ir agregando dificultad mientras que la técnica sea aplicada correctamente y el cuerpo te lo permita. Se debe ofrecer al músculo un estímulo que le permita adaptarse y mejorar, respetando siempre las posibilidades de cada persona.

Ejercicios y caminatas

Uno de los ejercicios que se deben tener en cuenta es la sentadilla debido a que ayuda con algo tan cotidiano como levantarnos de una silla o de un sofá; hip thrust o puentes de glúteos para trabajar la musculatura de la cadera; remos, empujes y tracciones para fortalecer la parte superior del cuerpo.

Agrega jalón al pecho, las flexiones adaptadas y las zancadas, que además de trabajar las piernas ayudan a mejorar el equilibrio y la estabilidad. Lo importante es trabajar los grandes grupos musculares: piernas, glúteos, espalda, pecho, hombros y core.

Por último, no tenemos que dejar de lado la caminata por lo que se recomienda hacer entre 6.000 y 10.000 pasos al día. Esto debe ser adaptado a la capacidad física de cada persona.