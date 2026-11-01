Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Entrenadora lo revela: “Después de los 60 años estos son los ejercicios que debes hacer”

Un entrenador, amante del mundo fitness, ha dado a conocer una serie de ejercicios que las personas tienen que hacer si ya superan los 60 años de edad.

ejercicios-hacer-despues-60-años-entrenadora.jpg
|Pexels

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

El ejercicio se ha vuelto uno de los hábitos más saludables que las nuevas generaciones han adoptado con el paso de los años; sin embargo, esto no significa que las personas de la tercera edad, sobre todo aquellas que superan los 60 años, no puedan realizar actividad física.

¡Comienza la preparación! Los porteros de México y Ecuador saltan al calentamiento

Bajo este contexto, también es un hecho que los adultos mayores de 60 años no pueden realizar la misma rutina de entrenamiento que aquella persona que tiene entre 20 y 30 años de edad. Por tal motivo, un entrenador experto en este mundo ha revelado qué tipos de ejercicios pueden hacer estas personas.

¿Cuáles son los ejercicios que pueden hacer las personas mayores de 60 años?

El riesgo de fracturas o falta a la movilidad corporal es una constante una vez que se superan los 60 años de edad. Por tal motivo, José Ruiz, entrenador personal y CEO de Malagaentrena, mencionó que existen ciertos ejercicios que son recomendables que, en esencia, no lastiman a los huesos.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Los huesos suelen responder a las cargas de trabajo, motivo por el cual luce importante fortalecerlos no solo para tener un físico admirable, sino para prevenir caídas y mantener el equilibrio, por lo que dichos ejercicios van especialmente enfocados a esta situación.

Ante este hecho, el entrenador recomienda los ejercicios que involucren un entrenamiento de fuerza mediante movimientos adaptados que tengan la capacidad de trabajar los grupos musculares, por lo que ejemplos como levantamiento en silla, sentadillas o el peso muerto adaptado son bienvenidos.

¿Cuáles son las zonas del cuerpo que debe trabajar una persona de 60 años o más?

José Ruiz hace hincapié en la necesidad de realizar ejercicios que trabajen partes específicas del cuerpo como los brazos, el pecho y la espalda. Del mismo modo, luce fundamental realizar movimientos que ayuden al equilibrio cuando se supera cierta edad como, por ejemplo, los 60 años.

Tags relacionados
TAG Fitness

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

3:25 p. m.
2 NOV
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
2 NOV
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
2 NOV
LA MESA PROTA 9:00 PM 5 OCT.jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
2 NOV
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
2 NOV
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
3 NOV
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
3 NOV
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
4 NOV
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
4 NOV
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
5 NOV
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
5 NOV
DEPORTV.jpg

Deportv

3:25 p. m.
6 NOV
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
6 NOV
JUÁREZ VS QUERÉTARO FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Fc Juárez vs Querétaro EN VIVO

6:46 p. m.
6 NOV
PUEBLA VS PUMAS FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Pumas

8:56 p. m.
6 NOV