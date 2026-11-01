Entrenadora lo revela: “Después de los 60 años estos son los ejercicios que debes hacer”

El ejercicio se ha vuelto uno de los hábitos más saludables que las nuevas generaciones han adoptado con el paso de los años; sin embargo, esto no significa que las personas de la tercera edad, sobre todo aquellas que superan los 60 años, no puedan realizar actividad física.

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Bajo este contexto, también es un hecho que los adultos mayores de 60 años no pueden realizar la misma rutina de entrenamiento que aquella persona que tiene entre 20 y 30 años de edad. Por tal motivo, un entrenador experto en este mundo ha revelado qué tipos de ejercicios pueden hacer estas personas.

¿Cuáles son los ejercicios que pueden hacer las personas mayores de 60 años?

El riesgo de fracturas o falta a la movilidad corporal es una constante una vez que se superan los 60 años de edad. Por tal motivo, José Ruiz, entrenador personal y CEO de Malagaentrena, mencionó que existen ciertos ejercicios que son recomendables que, en esencia, no lastiman a los huesos.

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Los huesos suelen responder a las cargas de trabajo, motivo por el cual luce importante fortalecerlos no solo para tener un físico admirable, sino para prevenir caídas y mantener el equilibrio, por lo que dichos ejercicios van especialmente enfocados a esta situación.

Ante este hecho, el entrenador recomienda los ejercicios que involucren un entrenamiento de fuerza mediante movimientos adaptados que tengan la capacidad de trabajar los grupos musculares, por lo que ejemplos como levantamiento en silla, sentadillas o el peso muerto adaptado son bienvenidos.

¿Cuáles son las zonas del cuerpo que debe trabajar una persona de 60 años o más?

José Ruiz hace hincapié en la necesidad de realizar ejercicios que trabajen partes específicas del cuerpo como los brazos, el pecho y la espalda. Del mismo modo, luce fundamental realizar movimientos que ayuden al equilibrio cuando se supera cierta edad como, por ejemplo, los 60 años.