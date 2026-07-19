Luis de la Fuente: cuál es el nivel de estudios del DT de España

Luis de la Fuente alcanzó la cima de su carrera al consagrarse campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección de España. El entrenador riojano construyó su camino desde las divisiones juveniles y acumuló más de una década trabajando dentro de la Real Federación Española de Futbol.

Su experiencia como jugador y formador explica una parte importante de su éxito. Sin embargo, poco se conoce sobre su paso por las aulas y las certificaciones que obtuvo antes de llegar al banquillo de La Roja.

¿Cuál es el nivel de estudios de Luis de la Fuente?

No existe información pública que confirme que Luis de la Fuente haya completado una licenciatura o una carrera universitaria. Las biografías difundidas por la RFEF, la UEFA y los clubes en los que trabajó tampoco mencionan un título académico de nivel superior.

|EFE

Por esta razón, no se puede afirmar que el seleccionador español sea licenciado de alguna carrera universitaria en concreto. Es cierto que algunas publicaciones le atribuyen estudios universitarios, pero el dato no está respaldado por fuentes institucionales.

Lo que sí está comprobado es que De la Fuente posee la licencia UEFA Pro, considerada la máxima certificación para entrenadores en el futbol europeo. Esta preparación le permite dirigir clubes profesionales en las principales ligas y selecciones nacionales.

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Luis de la Fuente fue profesor de entrenadores

El actual técnico de España no se limitó a obtener la máxima licencia. También trabajó como profesor en los cursos para entrenadores organizados por la RFEF.

La Federación lo presentó en 2018 como uno de los docentes de un curso combinado para conseguir las licencias UEFA B y UEFA A. De la Fuente impartió conocimientos relacionados con la táctica, los sistemas de juego, la evolución del futbol y la construcción de equipos.

Entre sus alumnos estuvieron entrenadores como Xabi Alonso, Xavi Hernández, Raúl González y Lionel Scaloni. Precisamente, el técnico argentino tomó clases con De la Fuente durante su formación en la Escuela Nacional de Entrenadores de Las Rozas.

La formación de Luis de la Fuente comenzó como futbolista

Luis de la Fuente nació el 21 de junio de 1961 en Haro, La Rioja. Su formación deportiva comenzó desde la adolescencia y en 1977 se incorporó a las categorías inferiores del Athletic Club.

Debutó en Primera División en 1981 y desarrolló una carrera como lateral izquierdo en el Athletic, Sevilla y Deportivo Alavés. Ganó dos campeonatos de Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España con el conjunto de Bilbao.

Después de retirarse comenzó su preparación como técnico. Su aprendizaje combinó los cursos oficiales de entrenador con la experiencia acumulada en fuerzas básicas, clubes profesionales y selecciones juveniles.

Aunque no está documentada una carrera universitaria, De la Fuente cuenta con la licencia UEFA Pro y llegó a ejercer como profesor de otros entrenadores. Una preparación especializada que terminó por llevarlo hasta el título de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con España.