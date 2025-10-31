OFICIAL: Definida la Final de la Copa Libertadores 2025

La Copa Libertadores 2025 ya conoce a sus finalistas. Flamengo y Palmeiras se van a enfrentar en el Estadio Monumental de Lima el próximo sábado 29 de noviembre para conocer al nuevo monarca del certamen sudamericano.

En primera instancia, el cuadro de Flamengo se hizo del pase a la Gran Final luego de eliminar a Racing Club por marcador global de 1-0. El Cilindro de Avellaneda fue sede de un recibimiento espectacular con el que al equipo local no le fue suficiente para poder ganar el compromiso en el que a pesar de dominar, el gol no se hizo presente en la cancha del Estadio Presidente Perón para darle el boleto a la siguiente ronda al cuadro dirigido por Filipe Luís.

NA RAÇA. FOI ATÉ O FIM. ATÉ A ÚLTIMA GOTA DE SUOR!



ISSO AQUI É FLAMENGO PRA CARALH%@!#$%#$%¨#!!!!!!



— Flamengo (@Flamengo) October 30, 2025

Posteriormente, Palmeiras obtuvo el pase a la Final tras remontar un marcador adverso ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Con una desventaja de 3-0 en la pizarra tras el juego de ida en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Ecuador, el conjunto comandado por Abel Ferreira hizo valer su casa y vencieron 4-0 al equipo de Universitario para protagonizar una Final entre equipos de Brasil.

Los goles de Ramón Sosa, Bruno Fuchs y doblete de Raphael Veiga le dieron el pase a Palmeiras frente a su gente en el Allianz Parque con sede en São Paulo. Será la séptima ocasión en la que el conjunto de 'La Academia' dispute la Final del certamen en el que ya se han coronado en tres ocasiones.