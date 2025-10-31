deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Internacional
Nota

OFICIAL: Definida la Final de la Copa Libertadores 2025

Luego de los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, ha quedado definida la Final a jugarse el 29 de noviembre entre equipos de Brasil

Trofeo de la Copa Libertadores
Oscar Rodríguez
Internacional
Compartir

La Copa Libertadores 2025 ya conoce a sus finalistas. Flamengo y Palmeiras se van a enfrentar en el Estadio Monumental de Lima el próximo sábado 29 de noviembre para conocer al nuevo monarca del certamen sudamericano.

En primera instancia, el cuadro de Flamengo se hizo del pase a la Gran Final luego de eliminar a Racing Club por marcador global de 1-0. El Cilindro de Avellaneda fue sede de un recibimiento espectacular con el que al equipo local no le fue suficiente para poder ganar el compromiso en el que a pesar de dominar, el gol no se hizo presente en la cancha del Estadio Presidente Perón para darle el boleto a la siguiente ronda al cuadro dirigido por Filipe Luís.

Posteriormente, Palmeiras obtuvo el pase a la Final tras remontar un marcador adverso ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Con una desventaja de 3-0 en la pizarra tras el juego de ida en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Ecuador, el conjunto comandado por Abel Ferreira hizo valer su casa y vencieron 4-0 al equipo de Universitario para protagonizar una Final entre equipos de Brasil.

Los goles de Ramón Sosa, Bruno Fuchs y doblete de Raphael Veiga le dieron el pase a Palmeiras frente a su gente en el Allianz Parque con sede en São Paulo. Será la séptima ocasión en la que el conjunto de 'La Academia' dispute la Final del certamen en el que ya se han coronado en tres ocasiones.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Oscar Rodríguez

Autor / Redactor

Oscar Rodríguez

×
×