Forastero, estrella de la AAA, revela por qué prefirió la lucha libre sobre el béisbol

Las dinastías en la lucha libre mexicana son de las cosas más importantes que cualquier estrella puede tener, lo cual incluye, evidentemente, una carga doble de responsabilidad. Esto es lo que ocurre con Forastero, estrella de la AAA que, en el pasado, tuvo que elegir entre la lucha libre y el béisbol.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Forastero forma parte de la Nueva Generación Dinamita (NGD) y es catalogado, junto a Sansón y Cuatrero, como tres de los luchadores mexicanos con más proyección en la Caravana Estelar. No obstante, pocos sabían que, cuando era un adolescente, estuvo cerca de decidirse por el béisbol.

¿Quién es el padre de Forastero y por qué pertenece a la NGD?

Sansón, Cuatrero y Forastero forman parte de la Dinastía de los Dinamita, aunque vale decir que Forastero no es hijo de Carmelo Reyes, sino que más bien es su sobrino. Durante una charla que ambos tuvieron en el podcast de Latin Lover, el luchador en turno reveló que es su madre quien es hermana de Carmelo, por lo que este es su tío.

¿Forastero ya fue campeón en la AAA?

Antes de la adquisición de la WWE hacia la AAA, tanto Sansón como Forastero eran los campeones indiscutidos de parejas de la empresa. Hoy en día estos cinturones le pertenecen a Psycho Clown y Pagano, aunque es probable que los integrantes de la NGD busquen una nueva oportunidad por estos en un futuro.

¿Forastero estuvo cerca de ser beisbolista antes que luchador profesional?

En la misma charla que tuvieron con el exluchador profesional, Forastero evidenció que, cuando era un adolescente, estuvo cerca de decantarse por el béisbol. El integrante de la NGD aseguró que su familia siempre le incluyó el ámbito deportivo, pues mientras del lado de su mamá la lucha libre corría por sus venas, en la familia paterna todos eran amantes del béisbol.

Forastero mencionó que su padre y otros integrantes llegaron a ser profesionales en este deporte, por lo que incluso comenzó a practicarlo. Sin embargo, una importante lesión en donde se quebró la mano , así como la avanzada edad para formar parte de “El Rey del Deporte”, lo hizo decantarse a seguir los pasos de su tío, Carmelo Reyes.