FOTO: El Grande Americano sorprende con espectacular máscara tricolor

El Grande Americano sigue deleitando a los seguidores que tiene en nuestro país. Ahora, lo hizo a través de una espectácular máscara con los tonos tricolor.

foto-el-grande-americano-mascara-tricolor.jpg
Instagram: AAA
Redacción Azteca Deportes
Lucha Azteca
Pocos imaginaban el impacto tan significativo que El Grande Americano lograría en la WWE; de hecho, su fortalecimiento dentro y fuera del ring es tan grande que, hoy en día, es considerada una de las superestrellas más queridas que existen tanto en México como en los Estados Unidos.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Este personaje ha logrado un impacto tan grande entre la comunidad azteca que, en forma de agradecimiento, logró sorprender una vez más a través de una máscara con los colores verde, blanco y rojo, lo cual causó la euforia de sus fanáticos. Este es el presente y, sobre todo, prometedor futuro de El Grande Americano.

¿Quién está detrás de El Grande Americano?

Para poner un poco de contexto, vale decir que el primer luchador que personificó a El Grande Americano fue Chad Gable; sin embargo, una desafortunada lesión obligó a la WWE a darle el personaje a Ludwig Kaiser, estrella alemana con un extraordinario manejo del idioma español que ha elevado a este a lo más alto.

¿Qué rivalidades ha tenido El Grande Americano?

Hasta ahora, las rivalidades más grandes de El Grande Americano han sido con luchadores mexicanos como Dragon Lee, Rey Fenix y Penta; sin embargo, lo anterior no exime que se haya convertido en uno de los luchadores favoritos de la afición mexicana, sobre todo, por su manejo con el micrófono.

¿El Grande Americano ya estuvo en AAA?

La relevancia del luchador es tan grande que, recientemente, formó parte de la Triplemanía XXXIII de la AAA dentro del combate estelar por el Megacampeonato de la empresa, aunque vale decir que al final perdió contra El Hijo del Vikingo.

¿Cómo es la espectacular nueva máscara del luchador?

Recientemente, El Grande Americano tuvo un duelo mano a mano contra El Fiscal, hijo de Abismo Negro, en una nueva función de la AAA. El resultado y la ovación lo acompañó, aunque vale decir que esto quedó en segundo término gracias a la espectacular indumentaria que presentó.

Y es que, a su llegada al inmueble, mostró una brutal máscara en tonalidad verde, blanca y roja que emocionó a los seguidores mexicanos, mismos que le mostraron su agradecimiento y gratitud a través de un sinfín de comentarios en redes.

