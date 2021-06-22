Ana Lago, la gimnasta y estrella de Exatlón a Tokyo 2020 | FOTOS

Ana Estefanía Lago será parte del talento en Los Protagonistas durante los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. La gimnasta mexicana participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2010, competencia en la que ganó dos medallas y se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro en gimnasia artística. Posteriormente, en 2014 ganó una presea más en dicho certamen que se llevó a cabo en Veracruz.

Ana Lago, la gimnasta mexicana y estrella de Exatlón

Participó en la primera edición de Exatlón México y fue una de las estrellas al quedar en el segundo puesto. Después regresó para el reality llamado Exatlón: Titanes vs Héroes y fue eliminada en la semana 22 de la competencia.