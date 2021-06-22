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Ana Lago, la gimnasta y estrella de Exatlón a Tokyo 2020 | FOTOS
Ana Lago formará parte de Los Protagonistas en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Conoce la trayectoria de la gimnasta mexicana.
LUIS MONROY /MEXSPORT | Foto de accion durante la Competencia de Gimnasia Artistca en los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, Categoria Barras Asimetricas Femenil, en la Foto: Ana Estefania Lago (MEX) 18/11/2014/ MEXSPORT/ Luis Monroy Polideportivo de Gimnasia
LUIS MONROY /MEXSPORT | Foto de accion durante la Competencia de Gimnasia Artistca en los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, Categoria Barras Asimetricas Femenil, en la Foto: Ana Estefania Lago (MEX) 18/11/2014/ MEXSPORT/ Luis Monroy Polideportivo de Gimnasia
LUIS MONROY /MEXSPORT | Foto de accion durante la Competencia de Gimnasia Artistca en los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, Categoria Barras Asimetricas Femenil, en la Foto: Ana Estefania Lago (MEX) 18/11/2014/ MEXSPORT/ Luis Monroy Polideportivo de Gimnasia
LUIS MONROY /MEXSPORT | Foto de accion durante la Competencia de Gimnasia Artistca en los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, Categoria Barras Asimetricas Femenil, en la Foto: Ana Estefania Lago (MEX) 18/11/2014/ MEXSPORT/ Luis Monroy Polideportivo de Gimnasia
OMAR MARTINEZ/MEXSPORT | Foto de accion durante Competencia de Gimnasia Artistica Barra de Equilibrio Femenil, en los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, en la foto: Ana Estefania Lago-Mex 21/11/2014/MEXSPORT/Omar Martinez. Lugar: Polideportivo de Gimnasia
Ana Estefanía Lago será parte del talento en Los Protagonistas durante los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. La gimnasta mexicana participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2010, competencia en la que ganó dos medallas y se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro en gimnasia artística. Posteriormente, en 2014 ganó una presea más en dicho certamen que se llevó a cabo en Veracruz.
Ana Lago, la gimnasta mexicana y estrella de Exatlón
Participó en la primera edición de Exatlón México y fue una de las estrellas al quedar en el segundo puesto. Después regresó para el reality llamado Exatlón: Titanes vs Héroes y fue eliminada en la semana 22 de la competencia.
LUIS MONROY /MEXSPORT | Foto de accion durante la Competencia de Gimnasia Artistca en los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, Categoria Barras Asimetricas Femenil, en la Foto: Ana Estefania Lago (MEX) 18/11/2014/ MEXSPORT/ Luis Monroy Polideportivo de Gimnasia
LUIS MONROY /MEXSPORT | Foto de accion durante la Competencia de Gimnasia Artistca en los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, Categoria Barras Asimetricas Femenil, en la Foto: Ana Estefania Lago (MEX) 18/11/2014/ MEXSPORT/ Luis Monroy Polideportivo de Gimnasia
LUIS MONROY /MEXSPORT | Foto de accion durante la Competencia de Gimnasia Artistca en los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, Categoria Barras Asimetricas Femenil, en la Foto: Ana Estefania Lago (MEX) 18/11/2014/ MEXSPORT/ Luis Monroy Polideportivo de Gimnasia
LUIS MONROY /MEXSPORT | Foto de accion durante la Competencia de Gimnasia Artistca en los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, Categoria Barras Asimetricas Femenil, en la Foto: Ana Estefania Lago (MEX) 18/11/2014/ MEXSPORT/ Luis Monroy Polideportivo de Gimnasia
OMAR MARTINEZ/MEXSPORT | Foto de accion durante Competencia de Gimnasia Artistica Barra de Equilibrio Femenil, en los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, en la foto: Ana Estefania Lago-Mex 21/11/2014/MEXSPORT/Omar Martinez. Lugar: Polideportivo de Gimnasia