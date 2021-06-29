Lista oficial de convocados de Francia para Tokyo 2020 | FOTOS

Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 están cada vez más cerca y la Selección Mexicana de Fútbol tendrá un grupo complicado durante la justa veraniega, competencia en el que enfrentará en la Fase de Grupos a Francia, Japón y Sudáfrica.

Conoce a los convocados por la Selección de Francia, primer rival que tendrán los dirigidos por Jaime Lozano en el torneo de fútbol olímpico que comenzará el próximo 22 de julio y culminará el 7 de agosto.

Lista de convocados por Francia para Tokyo 2020

1. Paul Bernardoni, portero del Angers SCO de la Ligue 1 de Francia.

2. Anthony Caci, defensa y del Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia.

3. Benoît Badiashile, defensa del Mónaco de la Ligue 1 de Francia.

4. Clément Michelin, lateral en el Lens de la Ligue 1.

5. Pierre Kalulu, defensa del AC Milan.

6. William Saliba, defensor del Niza de la Ligue 1.

7. Malang Sarr, defensor del Porto.

8. Eduardo Camavinga, mediocampista del Stade Rennais.

9. Maxence Caqueret, mediocampista del Lyon.

10. Jonathan Ikoné, mediocampista del Lille.

11. Téji Savanier, centrocampista en el Montpellier.

12. Florian Thauvin, mediocampista recientemente firmado por Tigres de la Liga MX.

13. Lucas Tousart, mediocampista del Hertha de Berlín de la Bundesliga.

14. André-Pierre Gignac, delantero de Tigres.

15. Amine Gouiri, delantero del Niza de la Ligue 1.

16. Randal Kolo Muani, delantero en el Nantes de la Ligue 1.

17. Arnaud Nordin, extremo en el Saint-Étienne de la Ligue 1.

La Selección Mexicana hará su debut en los Juegos Olímpicos el próximo 22 de julio en el Estadio Tokyo. El juego se disputa´rá a las 3:00 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México.