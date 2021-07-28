FOTOS: México 3-0 Sudáfrica , los mejores momentos del partido

La Selección Nacional de México derrotó a Sudáfrica por marcador de 3-0 en el último partido de la Fase de Grupos correspondiente al Grupo A en el futbol varonil.

En la primera mitad, el cuadro azteca reflejó su superioridad desde los primeros minutos; tras pase de Uriel Antuna, Alexis Vega empujó el esférico al fondo de las redes a los 18 minutos. La diferencia de goles se incrementaría minutos más tarde, luego de que el futbolista de Cruz Azul, Luis Romo, anotara el 2-0 tras una serie de rebotes.

Para la parte suplementaria, el hilo del partido no cambiaría del todo. México continuó agoviando a su contrincante y anotó el tres por cero definitivo tras un extraordinario pase de Charly Rodríguez a Henry Martin.

En un desborde por parte del equipo africano, Rodríguez, mediocampista de Rayados de Monterrey, cometió una falta que le costó una tarjeta roja; con esto, no jugará el próximo sábado 31 de julio ante Corea del Sur en Sapporo.

¿Cómo terminó el Grupo A?

La fase de grupos terminó con 9 puntos para Japón, 6 para el equipo mexicano, Francia con 3 unidades y Sudáfrica sin ninguna unidad.

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En el último partido de los otros dos rivales de grupo, Japón goleó a Francia, quien se despidió del torneo con 11 goles recibidos en total y 5 anotaciones a su favor. Los nipones terminaron con racha perfecta el grupo, con 7 goles anotados y tan solo 1 recibido (el gol fue por parte de Roberto ‘El Piojo’ Alvarado).

¿Quién será el próximo rival de México en cuartos de final?

La Selección Azteca se medirá al líder del sector B, Corea del Sur. El conjunto coreano viene de golear 6-0 a Honduras, y se quedaron con el primer lugar del grupo con dos victorias y una derrota. Honduras derrotó a Nueva Zelanda y cayó ante Rumania en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

