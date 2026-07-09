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Francia vs Marruecos | RESUMEN y GOLES| Highlights | Copa Mundial de la FIFA 2026

Francia impuso su jerarquía, derrotó a Marruecos y aseguró su lugar en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Revive los goles y las mejores jugadas del partido.

Por: Azteca Deportes

¡FRANCIA ESTÁ EN SEMIFINALES! La selección francesa derrotó 2-0 a Marruecos y selló su pase a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El conjunto galo encontró la diferencia gracias a los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, quienes lideraron una actuación sólida para superar a una selección marroquí que luchó hasta el final.

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