Francia vs Marruecos | RESUMEN y GOLES| Highlights | Copa Mundial de la FIFA 2026

¡FRANCIA ESTÁ EN SEMIFINALES! La selección francesa derrotó 2-0 a Marruecos y selló su pase a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El conjunto galo encontró la diferencia gracias a los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, quienes lideraron una actuación sólida para superar a una selección marroquí que luchó hasta el final.

