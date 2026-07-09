Francia vs Combinado marroquí: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el resultado del partido de cuartos de final en la justa de verano del jueves 9 de julio; marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo 5
Francia y el combinado marroquí se miden en Estados Unidos en un duelo en el que ambos equipos buscan quedar entre los cuatro mejores de la justa veraniega 2026
Francia se mide vs el combinado marroquí en un duelo de alto poder, en el que ambas selecciones buscan avanzar a la fase de los cuatro mejores en la justa veraniega 2026. Los franceses vienen de sufrir en la ronda previa ante el combinado paraguayo, al que apenas lo superaron 1-0 con un gol de Kylian. Ahora se miden ante el combinado marroquí, que buscará dar la sorpresa. El minuto a minuto es presentado por Jaecoo 5.