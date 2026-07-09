Francia vs Combinado marroquí: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el resultado del partido de cuartos de final en la justa de verano del jueves 9 de julio; marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo 5

Francia se mide vs el combinado marroquí en un duelo de alto poder, en el que ambas selecciones buscan avanzar a la fase de los cuatro mejores en la justa veraniega 2026. Los franceses vienen de sufrir en la ronda previa ante el combinado paraguayo, al que apenas lo superaron 1-0 con un gol de Kylian. Ahora se miden ante el combinado marroquí, que buscará dar la sorpresa. El minuto a minuto es presentado por Jaecoo 5.

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