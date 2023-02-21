Victor Osimhen y Giovanni Di Lorenzo fueron los protagonistas de los tantos del compromiso en Alemania. El delantero nigeriano fue el beneficiado de la asistencia de Hirving ‘Chucky’ Lozano al minuto 40 del compromiso; el futbolista mexicano llegó a su octavo gol generado de la campaña y segundo en la presente UEFA Champions League.

Con el resultado, el Napoli, actual líder de la Serie A, se acerca a la clasificación a la siguiente ronda del torneo continental. El compromiso de vuelta será el próximo 15 de marzo en el Estadio Diego Maradona de la ciudad de Nápoles, donde los dirigidos por Luciano Spalletti buscarán mantener la ventaja obtenida en el juego de ida.

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Para el juego de vuelta, el Eintracht Frankfurt sufrirá la baja de Randal Kolo Muani, su goleador en la presente campaña que fue expulsado en el partido tras una entrada sobre André Zambo Anguissa en el minuto 58 del compromiso. El delantero francés registra 29 goles generados en la campaña y, ahora, no estará disponible para el juego que decida la llave.

Febrero el mes del amor, marzo el mes de la Selección Azteca

Así se vivió el Eintracht Frankfurt 0-2 Napoli de Champions League

¡Finaliza el partido!

Napoli vence 0-2 a Eintracht Frankfurt en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

¡Daichi Kamada tuvo el descuento en sus pies!

El futbolista japonés se quedó cerca del primer gol del Eintracht Frankfurt al minuto 82.

¡Sale de cambio ¡'Chucky' Lozano!

Elif Elmas entra al campo por el mexicano al minuto 79; Hirving Lozano colaboró con una asistencia en el partido.

¡Napoli a centímetros del tercer gol!

André Zambo Anguissa se quedó cerca del tercer tanto para el Napoli al minuto 72.

¡Gol de Napoli!

Giovanni Di Lorenzo aumenta la ventaja para el club italiano al minuto 65 del encuentro contra Eintracht Frankfurt.

GOOOOOOOOLAAAAAAZOOOOOOOOOOO ⚽⚽



Taco de Khvicha y definición de Di Lorenzo para duplicar nuestra ventaja.



64' | #EintratchNapoli 0-2

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/7zol3kRJbz — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) February 21, 2023

¡Expulsión del Eintracht Frankfurt!

Randal Kolo Muani es expulsado al minuto 58 por una entrada artera, Los locales se quedan con 10 para el resto del partido

⏰ 57’ - Bueno, roja para Kolo Muani. No lo podemos creer… 🟥#SGENapoli #UCL 0️⃣:1️⃣ — Eintracht Frankfurt (@eintracht_esp) February 21, 2023

¡A nada del segundo gol del Napoli!

Jvicha Kvaratsjelia encaró sin marca a Kevin Trapp pero estrelló su disparo en arquero alemán en el minuto 56.

Arranca el segundo tiempo

Comienzan los segundos 45 minutos del juego Eintracht Frankfurt vs Napoli de la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League

¡Cerca del segundo!

El disparo de Victor Osimhen se estrelló en la lateral de la red del marco de Kevin Trapp

¡GOL de Napoli!

Victor Osimhen abre el marcador del partido tras rematar la asistencia del 'Chucky' Lozano

Jvicha Kvaratsjelia falla su penal

Kevin Trapp detiene el disparo del futbolista georgiano desde los once pasos.

¡Penal para el Napoli!

Victor Osimhen es derribado dentro del área y el silbante señaló penal para el conjunto visitante.

Disparo al poste de Hirving Lozano

El mexicano recibió el balón dentro del área y estrelló su disparo al poste.

Disparo a las manos de Trapp

Piotr Zieliński probó con un disparo en el borde del área que detuvo tranquilamente el arquero del Frankfurt.

Napoli busca el primero

El conjunto visitante mantiene la posesión de balón y tiene las principales acciones de peligro del partido contra Frankfurt.

¡Cerca el Napoli!

Kvaratskhelia remata desde fuera del área y Trapp manda el balón a tiro de esquina al 19'.

¡TRAPP X2! 🧤



El arquero alemán impidió la apertura del marcador en dos ocasiones.



18' | #EintratchNapoli 0-0

💙 #ForzaNapoliSempre — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) February 21, 2023

¡Arranca el partido!

Ya se juega la Ida de los Octavos de Final entre Frankfurt y Napoli en la UEFA Champions League.

Previa Frankfurt vs Napoli

Los Octavos de Final de la UEFA Champions League siguen su marcha, y el Napoli visita a Frankfurt en busca de obtener la ventaja en la serie eliminatoria.

El equipo de Italia, en el que milita el jugador mexicano, Hirving Lozano, fue el primer lugar del Grupo A, el cual compartieron con el Liverpool, Ajax y Rangers.

Por su parte, el Eintracht pudo acceder a la etapa final de la competencia tras avanzar en el segundo puesto del Grupo D, en el cual estuvieron con el Tottenham, Sporting Lisboa y Marsella.

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¿Cómo llegan Frankfurt y Napoli?

El Napoli, dirigido por Luciano Spalletti, encara el compromiso tras haber vencido al Sassuolo en la Fecha 23 de la Serie A. Del otro lado, el conjunto de la Bundesliga vio la victoria ante el Werner Bremen en la Jornada 21 de la Liga de Alemania.

Jugadores a seguir Frankfurt vs Napoli

Entre los jugadores a seguir para el juego de Octavos de Final de la UEFA Champions League, por parte del Eintracht se encuentran Kolo Muani, quien va a liderar el ataque del conjunto de Alemania, así como su guardameta, Kevin Trapp.

Del otro lado, el Napoli cuenta con la titularidad del mexicano Hirving Lozano. El 'Chucky' ha visto actividad en cinco encuentro de la presente campaña del torneo de la UEFA, registrando 326 minutos y marcando un gol.

Alineaciones Eintracht Frankfurt vs Napoli

Eintracht Frankfurt: Trapp, Dicka, Jakic, Sow, Kolo Muani, Kamada, Buta, Götze, Lindstrom, Max y Tuta.

Napoli: Meret, Kim, Osimhen, Lozano, Rrahmani, Olivera, Zielinski, Di Lorenzo, Lobotka, Kvaratskhelia y Zambo Anguissa.

