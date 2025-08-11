Fue Bicampeón en México, fracasó en España y regresaría al Atlas

La tormenta rojinegra sigue. Atlas vive uno de sus momentos más complicados en este 2025 y la primera consecuencia ya se hizo oficial: Gonzalo Pineda dejó de ser el director técnico del equipo. Los resultados no han acompañado y la presión terminó por pasar factura.

En el Torneo Apertura 2025, los Zorros apenas sumaron 4 puntos de 12 posibles, un arranque que no convenció ni a directiva ni a afición.

La situación se agravó con la Leagues Cup, donde el equipo perdió todos sus partidos y quedó eliminado en la fase de grupos, sin siquiera acercarse a los cuartos de final.

La noticia de la renuncia de Pineda no tardó en encender las redes sociales. Entre los comentarios de los aficionados, hubo uno que se repitió con fuerza: “Ya era hora”.

Diego Cocca, el nombre que ilusiona

La directiva de Atlas no perdió tiempo y, según reveló un periodista sudamericano, ya negocia el regreso de Diego Cocca, uno de los entrenadores más exitosos en la historia reciente del club.

Cocca, quien dirigió a los Zorros entre 2020 y 2022, logró un hito inolvidable: el bicampeonato en el Apertura 2020 y el Apertura 2022, rompiendo una sequía de más de 70 años sin títulos.

Su salida en 2023 lo llevó a la Selección Mexicana, donde no tuvo el mejor de los pasos, pero su legado en Guadalajara lo mantiene como un ídolo.

En caso de concretarse su regreso, Cocca llegaría con la misión de enderezar el rumbo y devolver al Atlas a la pelea por los primeros lugares. Sin embargo, el reto no será sencillo: deberá recomponer lo futbolístico y levantar el ánimo de un plantel golpeado por los resultados recientes.

Trayectoria de Cocca como entrenador

El estratega argentino cuenta con una amplia experiencia en clubes de México, Argentina y otros países:

2007-2008: Independiente

2008-2009: Godoy Cruz

2010: Gimnasia LP

2011: Santos Laguna

2011-2012: Huracán

2013-2014: Defensa y Justicia

2014-2015: Racing Club

2016: Millonarios

2017: Racing Club

2017-2018: Tijuana

2019-2020: Rosario Central

2020-2022: Atlas (Bicampeón)

2023: Tigres UANL

2023: Selección Azteca

2024-2025: Valladolid

2025: Talleres

Si las negociaciones llegan a buen puerto, los rojinegros podrían vivir una nueva etapa bajo el mando del entrenador que los llevó a lo más alto.