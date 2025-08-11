ÚLTIMA HORA: Tigres confirma cambio de fecha en partido del Apertura 2025

El calendario del Torneo Apertura 2025 ha sufrido un nuevo ajuste, y esta vez el protagonista es el duelo entre Mazatlán FC y Tigres , correspondiente a la Jornada 6. Originalmente programado para el viernes 22 de agosto a las 21:00 horas, el partido ha sido reprogramado para el sábado 23 de agosto a las 19:00 horas, en el Estadio El Encanto.

Resumen del partido: Mazatlán 2-2 Tijuana | Jornada 4 | Apertura 2025

¿Por qué razón cambia la fecha del partido entre Mazatlán y Tigres?

La razón detrás del cambio es clara: Tigres enfrentará a Inter Miami en los Cuartos de Final de la Leagues Cup el miércoles 20 de agosto, en Fort Lauderdale. Por reglamento, deben transcurrir al menos 72 horas entre un partido internacional y uno de Liga MX, lo que hacía inviable mantener la fecha original.

Este ajuste no solo responde a criterios deportivos, sino también a la necesidad de proteger la integridad física de los jugadores. La exigencia de enfrentar a Lionel Messi y compañía en un duelo de alta intensidad obliga a los felinos a tener un margen de recuperación adecuado antes de volver a la competencia local.

¿Cómo será el rencuentro entre Tigres y Siboldi?

El partido ante Mazatlán tendrá además un ingrediente especial: el reencuentro de Robert Dante Siboldi con Tigres. El técnico uruguayo, hoy al frente de los Cañoneros, dirigió al conjunto regiomontano en 2023, aunque su salida fue abrupta y rodeada de incertidumbre.

Para Tigres, el cambio de fecha representa una oportunidad de mantener el ritmo competitivo sin comprometer su rendimiento. El equipo dirigido por Guido Pizarro ha iniciado el torneo con paso firme y busca extender su buen momento tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup.

Mazatlán, por su parte, buscará aprovechar la localía y el desgaste de su rival para sumar puntos importantes en casa. El Estadio El Encanto se prepara para recibir a los felinos en un horario más accesible para la afición, que ya se alista para una noche de futbol intenso.

La Leagues Cup no solo pone a prueba a los equipos en la cancha, también obliga a mover piezas fuera de ella. Y en Mazatlán, todo está listo para recibir a Tigres en sábado por la noche.

