Así fue el DEMENCIAL festejo de Efraín Juárez tras el gol de Pumas
Jordan Carrillo marcó un golazo de tiro libre directo y Efraín Juárez enloqueció
Un gol necesitaba Pumas para meterse en la Final del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y lo consiguió a través de Jordan Carrillo con un golazo de tiro libre directo que hizo enloquecer a su director técnico Efraín Juárez en el banquillo del conjunto universitario.
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Efraín Juárez celebra en grande el gol de Jordan Carrillo
Efraín Juárez enloqueció tras el gol de Jordan Carrillo que puso en ventaja a los Pumas sobre el Pachuca en la Semifinal de Vuelta y que les da el pase a la Final del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
El entrenador mexicano no pudo ocultar su felicidad y lo celebró en grande el tanto de Carrillo junto con su cuerpo técnico dejando claro el gran momento que hay en el interior del conjunto universitario y la sinergia que los está poniendo con un pie en la Final.
¡Goool de los Pumas!— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 18, 2026
Jordan Carrillo abre el marcador a los 56' con un tiro libre preciso. #MásAcciónMásDiversión #PumasVsPachuca@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP
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