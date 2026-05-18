logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Así fue el DEMENCIAL festejo de Efraín Juárez tras el gol de Pumas

Jordan Carrillo marcó un golazo de tiro libre directo y Efraín Juárez enloqueció

Liga BBVA MX Clausura 2026 Pumas UNAM vs Pachuca - SFV
Efrain Juarez head coach of Pumas during the Semifinals second leg match between Pumas UNAM vs (and) Pachuca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Universitario Stadium, on May 17, 2026 in Mexico City, Mexico.|Adrian Macias/Adrian Macias

Escrito por: Francisco Fernández

Un gol necesitaba Pumas para meterse en la Final del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y lo consiguió a través de Jordan Carrillo con un golazo de tiro libre directo que hizo enloquecer a su director técnico Efraín Juárez en el banquillo del conjunto universitario.

Te puede interesar: Pumas vs Pachuca: Ver GRATIS y en VIVO el resultado de la transmisión en directo del partido HOY domingo 17 de mayo, vuelta de la Semifinal del Clausura 2026 Liga MX; marcador online con horario en Azteca | Presentado por Nissan

Efraín Juárez celebra en grande el gol de Jordan Carrillo

Efraín Juárez enloqueció tras el gol de Jordan Carrillo que puso en ventaja a los Pumas sobre el Pachuca en la Semifinal de Vuelta y que les da el pase a la Final del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

El entrenador mexicano no pudo ocultar su felicidad y lo celebró en grande el tanto de Carrillo junto con su cuerpo técnico dejando claro el gran momento que hay en el interior del conjunto universitario y la sinergia que los está poniendo con un pie en la Final.

Tags relacionados
Pumas Pachuca