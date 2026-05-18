Así fue el DEMENCIAL festejo de Efraín Juárez tras el gol de Pumas

Un gol necesitaba Pumas para meterse en la Final del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y lo consiguió a través de Jordan Carrillo con un golazo de tiro libre directo que hizo enloquecer a su director técnico Efraín Juárez en el banquillo del conjunto universitario.

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Efraín Juárez celebra en grande el gol de Jordan Carrillo

Efraín Juárez enloqueció tras el gol de Jordan Carrillo que puso en ventaja a los Pumas sobre el Pachuca en la Semifinal de Vuelta y que les da el pase a la Final del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

El entrenador mexicano no pudo ocultar su felicidad y lo celebró en grande el tanto de Carrillo junto con su cuerpo técnico dejando claro el gran momento que hay en el interior del conjunto universitario y la sinergia que los está poniendo con un pie en la Final.