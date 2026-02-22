Así fue la clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortna 2026 llegaron a su fin. Las ciudades italianas fueron sede durante 17 días del espiritu deportivo de cientos de atletas de todo el mundo que pusieron en alto el nombre de su nación. Noruega fue el gran ganador del medallero con un total de 41 preseas, entre las que destacan 18 de oro. Estados Unidos se quedó con el segundo lugar con 33 medallas, 12 de oro y Países Bajos completó el podio con 20 medallas (10 de ellas de primer lugar).

La emblemática Arena de Verona, anfiteatro romano del siglo I, fue el escenario de la ceremonia de clausura que fungió con el lema: “Belleza en acción''. Artistas como Achille Lauro, la actriz Benedetta Porcaroli y el DJ Gabry Ponte fueron parte del acto final en esta edición de los juegos olímpicos invernales.

Como marca el protocolo olímpico, las atletas estuvieron presentes en el desfile final, se cedió la bandera olímpica a los organizadores de los Juegos Olímpicos 2030 que se llevarán a cabo en los Alpes Franceses y se extinguió la llama olímpica. Después de ello, se dio las gracias a los directivos, colaboradores y a todos los implicados en que este evento internacional funcionara desde el primer minuto.

¿Cómo le fue a México?

La delegación mexicana que se conformó por cinco atletas: Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Lasse Gaxiola, Allan Corona y Regina Martínez pusieron en el mapa invernal a nuestro país y nos enseñaron que cuando hay disposición y talento, se mueven montañas. A pesar de que no se obtuvo ninguna presea, las sensaciones son muy buenas, especialmente con el patinador artístico mexicano.

Cabe destacar que, Carrillo llegaría de 30 años a los Juegos Olímpicos de Invierno Alpes Franceses 2030 por lo que podríamos ponerlo bajo la lupa de cara a los siguientes años.