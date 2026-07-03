¡POLÉMICA TOTAL! Argentina reclama una posible mano de Cabo Verde dentro del área
Una acción dentro del área encendió el debate en el Argentina vs Cabo Verde. Los jugadores albicelestes pidieron penal por una posible mano defensiva, mientras el partido se detuvo entre reclamos y tensión.
¡La controversia se apodera del partido! Argentina reclamó una posible mano de un defensor de Cabo Verde dentro del área en una jugada que pudo cambiar el rumbo del encuentro. Las protestas no se hicieron esperar y todas las miradas se dirigieron al árbitro y al VAR.