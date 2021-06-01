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¡Tigres BICAMPEÓN! Mejores fotos de la final de la Liga BBVA MX Femenil
Las mejores fotos de la final Liga BBVA MX Femenil, entre Tigres y Chivas, con el bicampeonato del equipo regiomontano en el Guardianes 2021.
Checa las mejores fotos de la final del Guardianes 2021 en la Liga BBVA MX Femenil. Tigres enfrentó a Chivas en el partido de vuelta y el equipo de Nuevo León se coronó bicampeón.
Fotos Tigres Femenil Campeón
Tigres vs Chivas
Resultado partido de vuelta: Tigres 5-3 Chivas
Resultado global: 7-4
Tigres logró el Bicampeonato
Y además logró su cuarto título de la Liga MX Femenil.
Convirtiéndose en el club más ganador en la historia de la liga.
Checa más galerías: Chivas vs Tigres Final de Ida Liga BBVA MX Femenil: Mejores FOTOS