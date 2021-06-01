¡Tigres BICAMPEÓN! Mejores fotos de la final de la Liga BBVA MX Femenil

Checa las mejores fotos de la final del Guardianes 2021 en la Liga BBVA MX Femenil. Tigres enfrentó a Chivas en el partido de vuelta y el equipo de Nuevo León se coronó bicampeón.

Fotos Tigres Femenil Campeón

Tigres vs Chivas

Resultado partido de vuelta: Tigres 5-3 Chivas

Resultado global: 7-4

Tigres logró el Bicampeonato

Y además logró su cuarto título de la Liga MX Femenil.

Convirtiéndose en el club más ganador en la historia de la liga.

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