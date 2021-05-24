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Chivas vs Tigres Final de Ida Liga BBVA MX Femenil: Mejores FOTOS
Mejores imágenes y fotos de la Final de Ida de la Liga BBVA MX Femenil entre Chivas y Tigres, en el torneo Guardianes 2021. Ventaja para Tigres Femenil.
Las mejores imágenes y fotografías del Chivas 1-2 Tigres, correspondientes al juego de ida de la final del Guardianes 2021 en la Liga BBVA MX Femenil.
Chivas vs Tigres: Juego de ida de la final del Guardianes 2021 Femenil.
Resultado: Chivas 1-2 Tigres
Goles: Stephany Mayor al minuto 12 (0-1)
Goles: Anette Vázquez al minuto 50 (1-1)
Goles: Greta Espinoza al minuto 94 (1-2)
Chivas falló un penal, antes del segundo de Tigres
Juego de vuelta: Lunes 31 de abril a las 7 PM
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