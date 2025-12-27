Futbol de Estufa Clausura 2026: Ver EN VIVO y GRATIS las altas, bajas y rumores HOY sábado 27 de diciembre de 2025 de la Liga BBVA MX; Chivas de Guadalajara, Tigres, Cruz Azul, Pumas, América y más

El torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX promete regalarnos grandes emociones y los 18 equipos ya están reforzándose en el famoso Futbol de Estufa para afrontar el certamen de la mejor manera con el único y gran objetivo de ser campeones, sin embargo, hay clubes poderosamente económicos que llevan la batuta en este rubro con la intención de arrebatarle el título al actual bicampeón Toluca que a su vez también apunta a reforzar su plantilla para hacerla aún más temible.

A continuación te presentamos las altas, bajas y rumores de los 18 equipos de la Liga BBVA MX para el Clausura 2026.

Atlas

Altas: Manuel Capasso (Olimpia de Paraguay), Rodrigo Schlegel (Orlando City de la MLS)

Bajas:

Rumores: Santiago Muñoz (Santos)

Atlético de San Luis

Altas: Anderson Duarte (Toluca), Benjamín Galindo Jr. (Cancún FC)

Bajas:

Rumores: Leo Flores

América

Altas: Max Serrano (Toluca)

Bajas:

Rumores: Agustín Palavecino (Necaxa), Adama Traoré (Fulham), Kevin Castañeda (Xolos)

Chivas

Altas: Brian Gutiérrez (Chicago Fire), Ángel Sepúlveda (Cruz Azul), Ricardo Marín (Puebla), Ángel Chávez (Tepatitlán)

Bajas: Cade Cowell (New York Red Bull), Isaac Brizuela, Javier "Chicharito" Hernández

Rumores:

Cruz Azul

Altas: Jorge Rodarte (Mineros de Zacatecas)

Bajas: Ángel Sepúlveda (Chivas)

Rumores: Agustín Palavecino (Necaxa), Miguel Borja (River Plate), Edwuin Cetré (Estudiantes de la Plata), Ricardo Monreal (Necaxa), Carlos Acevedo (Santos)



FC Juárez

Altas: Pedro Caixinha (DT)

Bajas: Martín Varini (Necaxa), Ángel Zaldívar

Rumores: Camilo (Gremio)



León

Altas: Diber Cambindo (Necaxa), Nicolás Vallejo (Liverpool FC Montevideo), Juan Pablo Domínguez (Toluca), Jordan García (Fortaleza CEIF de Colombia), Abraham Villegas (Tapatío), Iván Rodríguez (Necaxa)

Bajas: James Rodríguez, Nicolás Fonseca (Real Oviedo)

Rumores:

Mazatlán

Altas: Christian Ramírez (DT)

Bajas: Robert Dante Siboldi, Nicolás Benedetti (Las Palmas de España)

Rumores:

Rayados de Monterrey

Altas: Alonso Aceves (Pachuca)

Bajas: Sergio Ramos

Rumores: Luca Orellano (FC Cincinnati), Kevin Lomónaco (Independiente de Avellaneda)

Necaxa

Altas: Martín Varini (DT), Raúl Martínez (Chivas), Emilio Rodríguez (León)

Bajas: Diber Cambindo (León), Fernando Gago (DT), Johan Rojas (Rayados), Ángel Chávez (Tapatío)

Rumores: Thiago Borbas (Red Bull Bragantino de Brasil), Agustín Almendra (Racing Club), Rodolfo Pizarro (FC Juárez)

Pachuca

Altas:

Bajas: Luis Rodríguez

Rumores: Thiago Borbas (Red Bull Bragantino)

Puebla

Altas: Albert Espigares (DT), Juan Pablo Vargas (Millonarios de Colombia), Eduardo Mustre, Ignacio Maestro Puch (San Martín de San Juan Argentina)

Bajas: Hernán Cristante (DT), Ricardo Marín (Chivas), Jesús Rivas (Pumas), Juan Fedorco (Independiente), Efraín Orona (Santos)

Rumores: Mateo Levy (Cruz Azul)

Pumas

Altas: César Garza (Dundee FC de Escocia), Juninho (Flamengo), Tony Leone (Rayados), Jordan Carrillo (Santos)

Bajas: Aaron Ramsey

Rumores: Sebastián Córdova (Tigres), Ronaldo Martínez (Racing Club), Cristian Arango (San Jose Earthquakes)

Querétaro

Altas: Esteban González (DT), Jean Unjanque (Cancún FC), Bayron Duarte (Atlético Bucaramanga), Daniel Parra (Morelia), Lucas Abascia (CA Central Córdoba), Alex Alcalá (Manchester City)

Bajas: Benjamín Mora (DT), Pablo Barrera (retirado), Bruce El-Mesmari (Cancún FC), Omar Mendoza (agente libre), Jonathan Perlaza, Rodrigo Bogarín, Jesús Piñuelas

Rumores: Bruno Barticciotto (Santos)

Santos

Altas: Efraín Orona (Puebla), Lucas di Yorio (Universidad de Chile), Carlos Gruezo (LDU Quito)

Bajas: Jordan Carrillo (Pumas)

Rumores: Ezequiel Boullade (Xolos)

Tigres

Altas:

Bajas: Sebastián Córdova (agente libre), Javier Aquino (agente libre)

Rumores: Kevin Lomónaco (Independiente de Avellaneda)

Toluca

Altas:

Bajas: Juan Pablo Domínguez (León)

Rumores: Sebastián Córdova (Tigres)

Xolos de Tijuana