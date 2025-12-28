OFICIAL: Equipo de la Liga de Expansión se refuerza con joven promesa de Cruz Azul

Este sábado 27 de diciembre del 2025, el conjunto de Venados FC dio a conocer que Louis Derbez era su nuevo refuerzo para el Clausura 2026, el jugador llega proveniente de Cruz Azul.

Venados le dio la bienvenida al futbolista y lo catalogó como un jugador de recorrido, sacrificio y mucha proyección.

"Mediocampista de recorrido, sacrificio y mucha proyección. Aterriza en Yucatán para reforzar al Venado, Louis Derbez. ¡Toda la familia astada te da la bienvenida!"

La llegada del mediocampista es en condición de prestamo, por lo que sigue siendo jugador de la Máquina.

La última oportunidad de Louis Derbez con Cruz Azul

La Máquina tiene una nueva baja, un futbolista que normalmente tiene minutos en la categoria Sub-23, que no ha podido dar el salto al primer equipo y que empieza a ser de sus ultimas oportunidades con el equipo, Louis Derbez.

En 2026 cumple 23 años de edad, por lo que necesita consolidarse con el primer equipo celeste para seguir con el equipo. En caso de que no lo logre y el equipo no lo considere, tendría que probar suerte en otro club de primera división o en alguna categoria inferior.

La oportunidad de jugar con Venados FC le va hacer probarse en un nivel más alto, tener más minutos de juego y poder demostrarle a Cruz Azul que puede ser considerado para el primer equipo.

El estilo de juego de Louis Derbez

Louis Víctor Derbez, es un futbolista mexicano-francés de 22 años, nacido el 3 de enero de 2003. Es sobrino del actor Eugenio Derbez. Su posición principal es la de mediocentro defensivo (pivote), su estilo de juego, se destaca por su gran resistencia física, capacidad para correr durante todo el partido y cubrir el campo de área a área.

