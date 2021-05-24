10 CRACKS de España para la Eurocopa 2020 | FOTOS

España tiene lista su convocatoria para la Eurocopa 2020 con 24 jugadores. Conoce a 10 de sus grandes cracks para el torneo de este verano. Hay grandes ausentes como Sergio Ramos y parece una generación lejana a la que ganó todo entre 2008 y 2012.

10 grandes futbolistas de España para la Eurocopa 2020

1. Pedri: Joya del Barcelona y futuro de la selecci´n española.

2. Ferrán Torres: Extremo del Manchester City de Pep Guardiola.

3. Rodri: Mediocampista del Manchester City y uno de los mejores contenciones.

4. Mikel Oyarzabal: Extremo zurdo de la Real Sociedad.

5. Dani Olmo: Mediocampista ofensivo del RB Leipzig y formado en el Barcelona.

6. Aymeric Laporte: Renunció a Francia y es su primer llamado con España. Defensa central.

7. Marcos Llorente: Jugador revelación del Atlético de Madrid que juega en varias posiciones.

8. Saúl: Mediocampista del Atlético de Madrid donde se proclamó campeón.

9. Sergio Busquets: Será capitán del equipo y de los pocos veteranos que quedan.

10. Thiago: Temporada irregular en el Liverpool, pero fijo para Luis Enrique en selección.

Chécalo también: 10 CRACKS de Alemania para la Eurocopa 2020 | FOTOS